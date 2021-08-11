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Bakanlıktan Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlara 'sel' uyarısı!

Bakanlıktan Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlara 'sel' uyarısı!

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:48
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:57
Bakanlıktan Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlara 'sel' uyarısı!

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şu şekilde;

Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir.

sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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