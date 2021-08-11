ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Online mı Olacak? ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman?

İkinci bir üniversite okumak isteyen ya da çalışan adayların tercih ettiği ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihinde uzatmaya gidildi. Yaz okulu kayıtlarının uzatılması sonrasında gözler sınav takvimine yöneldi. Öğrenciler ise pandemi döneminde yaz okulu sınavlarının nasıl olacağını merak ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerden gelen ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? sorusunu cevaplandırdı. İşte tüm detaylar…





ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Online mı Olacak?



ATA AÖF Yaz Okulu Kayıtları Ne Zaman Bitiyor?



ATA AÖF Yaz Okulu Ücreti Ne Kadar?



ATA AÖF yaz okulu kayıtlarının yenilenmesinin ardından yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağı gündem konusu oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile ‘’ sorusuna cevap verdi. Öğrencilerden gelen sorulara ATA AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze olacağı açıklandı.ATA AÖF yaz okulu kayıtları öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine uzatıldı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre yaz okulu son kayıt tarifi 11 Ağustos 2021 olarak belirtildi. 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’a kadargerçekleştirilebilecek bilgisi verildi. Peki,ATA AÖF yaz okulu ücretleri bölüm ve derslerden bağımsız olarak 250 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise kayıt için 500 TL ödemesi gerekmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders ücreti ise T.C. kimlik numarası ile birlikte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası şubelerinden yatırılacak.ve daha fazlası Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından resmi olarak açıklanmıştır.