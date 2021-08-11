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ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Online mı Olacak? ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman?

ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Online mı Olacak? ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin yaz okulu kayıtları uzatıldı. Yaz okulu kayıtlarının uzatılması sonrasında öğrencilerin gözleri sınav takvimine çevrildi. İkinci bir üniversitede eğitim görmek isteyen adayların büyük bir heyecanla takip ettiği yaz okulu sınav tarihleri yayınlandı. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:07
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:12
ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Online mı Olacak? ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman?

İkinci bir üniversite okumak isteyen ya da çalışan adayların tercih ettiği ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihinde uzatmaya gidildi. Yaz okulu kayıtlarının uzatılması sonrasında gözler sınav takvimine yöneldi. Öğrenciler ise pandemi döneminde yaz okulu sınavlarının nasıl olacağını merak ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerden gelen ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? sorusunu cevaplandırdı. İşte tüm detaylar…

ATA AÖF Yaz Okulu Sınavları Online mı Olacak?


ATA AÖF yaz okulu kayıtlarının yenilenmesinin ardından yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağı gündem konusu oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile ‘ATA AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?’ sorusuna cevap verdi. Öğrencilerden gelen sorulara ATA AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze olacağı açıklandı.



ATA AÖF Yaz Okulu Kayıtları Ne Zaman Bitiyor?


ATA AÖF yaz okulu kayıtları öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine uzatıldı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre yaz okulu son kayıt tarifi 11 Ağustos 2021 olarak belirtildi. 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar ATA AÖF yaz okulu kayıtları gerçekleştirilebilecek bilgisi verildi. Peki, ATA AÖF yaz okulu ücreti ne kadar?

ATA AÖF Yaz Okulu Ücreti Ne Kadar?


ATA AÖF yaz okulu ücretleri bölüm ve derslerden bağımsız olarak 250 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise kayıt için 500 TL ödemesi gerekmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders ücreti ise T.C. kimlik numarası ile birlikte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası şubelerinden yatırılacak.



ATA AÖF yaz okulu ücretleri ve daha fazlası Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından resmi olarak açıklanmıştır.

Ata Aöf Yaz Okulu Ücreti Ne Kadar?Ata Aöf Yaz Okulu Sınavları Online Mı Olacak?Ata Aöf Yaz Okulu Kayıtları Ne Zaman Bitiyor?


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