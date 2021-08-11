2021 DGS Sonuçları Açıklandı DGS Sonucuna Nasıl Bakılır? DGS Sonucu Sorgulama Ekranı

ÖSYM tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen DGS sınavında son aşamaya gelindi. Ön lisans seviyesini lisans seviyesine yükseltmek isteyen adayların girdiği DGS sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından düzenlenen 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap gecikmedi. 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması beklenen 2021 DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı! Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman? DGS sonuçlarına nasıl bakılır?





DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?



2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan yerleştirmeler için DGS sınavı yapıldı. Milyonlarca adayın eğitim seviyesini yükselmek için girdiği DGS 2021 sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. ÖSYM'nin DGS kılavuzunda yer verdiği bilgiye göre 2021 DGS sınav sonuçlarının 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması beklenirken 2021 DGS sınav sonuçları 11 Ağustos tarihine açıklandı. Peki,DGS 2021 tercihleri konusunda ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihi konusunda resmi açıklama yapılması bekleniyor. 2021 DGS tercihleri ve yerleştirme işlemi sırasında öğrencilerin yeterli puana sahip olması ve tercih işlemlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmesi son derece önemlidir.Öğrencilerden gelenve DGS sonuçları açıklandı mı soruları ÖSYM tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır.