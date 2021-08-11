2021 DGS Sonuçları Açıklandı DGS Sonucuna Nasıl Bakılır? DGS Sonucu Sorgulama Ekranı

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen DGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 DGS sınavına milyonlarca aday giriş yaptı. Ön lisans eğitimini lisans seviyesine çıkartmak isteyenlerin girdiği DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ise merak konusu oldu. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen DGS sınavında son aşamaya gelindi. Ön lisans seviyesini lisans seviyesine yükseltmek isteyen adayların girdiği DGS sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından düzenlenen 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap gecikmedi. 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması beklenen 2021 DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı! Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman? DGS sonuçlarına nasıl bakılır?