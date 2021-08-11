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2021 DGS Sonuçları Açıklandı DGS Sonucuna Nasıl Bakılır? DGS Sonucu Sorgulama Ekranı

2021 DGS Sonuçları Açıklandı DGS Sonucuna Nasıl Bakılır? DGS Sonucu Sorgulama Ekranı

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen DGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 DGS sınavına milyonlarca aday giriş yaptı. Ön lisans eğitimini lisans seviyesine çıkartmak isteyenlerin girdiği DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ise merak konusu oldu. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları açıklandı mı?

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:45
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:51
2021 DGS Sonuçları Açıklandı DGS Sonucuna Nasıl Bakılır? DGS Sonucu Sorgulama Ekranı

ÖSYM tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen DGS sınavında son aşamaya gelindi. Ön lisans seviyesini lisans seviyesine yükseltmek isteyen adayların girdiği DGS sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından düzenlenen 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap gecikmedi. 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması beklenen 2021 DGS  sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı! Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman?  DGS sonuçlarına nasıl bakılır? 

DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan yerleştirmeler için DGS sınavı yapıldı. Milyonlarca adayın eğitim seviyesini yükselmek için girdiği DGS 2021 sonuçları ÖSYM
'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. ÖSYM'nin DGS kılavuzunda yer verdiği bilgiye göre 2021 DGS sınav sonuçlarının 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması beklenirken 2021 DGS sınav sonuçları 11 Ağustos tarihine açıklandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?


DGS 2021 tercihleri konusunda ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihi konusunda resmi açıklama yapılması bekleniyor. 2021 DGS tercihleri ve yerleştirme işlemi sırasında öğrencilerin yeterli puana sahip olması ve tercih işlemlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmesi son derece önemlidir.

dgs sonuçları açıklandı mı?

Öğrencilerden gelen DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ve DGS sonuçları açıklandı mı soruları ÖSYM tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır.

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