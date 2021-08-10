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Süper Lig Ne Zaman Başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk hafta maçları ne zaman?

Süper Lig Ne Zaman Başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk hafta maçları ne zaman?

Türk Futbolu için en üst lig kabul edilen Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna sayılı günler kaldı. Süper Lig’de mücadele gerçekleştirecek olan takımların transfer çalışmaları da hız kazandı. Peki, milyonlarca taraftarın beklediği Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig ilk hafta eşleşmeleri…

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:43
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:46
Süper Lig Ne Zaman Başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk hafta maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden Süper Lig açıklamalarını gerçekleştirdi. Süper Lig’e sayılı günler kala merak edilen Süper Lig ne zaman başlıyor? Sorusu cevaplandırıldı ve eşleşmeler hakkında bilgiler verildi. Peki, 2021-2022 Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk hafta maçları ne zaman?

Süper Lig İlk Hafta Maçları Nelerdir?

Süper Lig Ne Zaman Başlıyor?


2021-2022 Süper Lig’e sayılı günler kala futbolseverlerin heyecanı başladı. Büyük takımların transfer çalışmaları devam ederken yeni sezonun ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Süper Lig ne zaman başlayacak? Sorusunu soran kişilere futbol federasyonundan açıklama geldi. Yeni sezonun ne zaman başlayacağını duyuran Türkiye Futbol Federasyonu ilk hafta eşleşmelerini de bildirdi. Açıklanan bilgilere göre 2021-2022 Süper Lig sezonu 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek?

Süper Lig Ne Zaman Bitecek?


13 Ağustos 2021 tarihinde Beşiktaş Rizespor maçı ile başlayacak olan Süper Lig uzun bir süre yaşanan karşılaşmaların ardından 27 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Kısa bir süre ara verilmesinin ardından ikinci yarısına başlayacak olan Süper Lig 7 Ocak’ta yeniden mücadelelere ev sahipliği yapacak. 2021-2022 Süper Lig sezonunun 22 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanıyor. Peki, Süper Lig ilk hafta maçları nelerdir?

Süper Lig İlk Hafta Maçları Nelerdir?


Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği Süper Lig başlıyor! Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2021-2022 sezonu Süper Lig açılış tarihinin açıklanmasının ardından Süper Lig ilk hafta maçları nelerdir? sorusu da cevaplandırıldı. İşte Süper Lig ilk hafta maçları;

• Beşiktaş – Rizespor

• Adana Demirspor – Fenerbahçe

• Yeni Malatya – Trabzonspor

• Giresunspor – Galatasaray

Süper Lig İlk Hafta Maçları Nelerdir?

Süper Lig ilk hafta maçları olacak açıklanmıştır. Futbol izleyicisinin heyecanla takip edeceği Süper Lig maçları 13 Ağustos 2021 tarihinde Beşiktaş- Rizespor maçı ile başlayacak.

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