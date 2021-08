Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak yetmez!

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bursa'da, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici; teröre bulaşan, örgütün sözcülüğünü yapan hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini ifade etti.



"HDP'yi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız"



Destici, İspanya'dan parti kapatma davası örneği vererek, "Bunun hem uluslararası hukukun, hem de iç hukukumuzun bir gereği olduğunu hep söylüyoruz. İspanya örneği ortadadır. 2 partiyi kapattılar. Hem de terör örgütüne destek verdiği veya sözcülüğünü yaptığı için değil, sadece terörü kınamadığı için kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de İspanya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararını onadı. İspanya sadece partiyi kapatmadı. Terör örgütünün bütün uzantılarını kapattı. Medyasını, derneğini ve barına varıncaya kadar her şeyini kapattı. Bizde de sadece partiyi kapatmak yetmez. Terör örgütüyle mücadele için biz de her şeyini kapatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



"Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatacağına inanıyorum"



Destici sözlerinin devamında şöyle konuştu:



"Partinin ne kadar STK’sı varsa, ne kadar yandaşı, medyası varsa, işletmesi varsa, marketi varsa ve bunu bir defada yapmalıyız. Bir daha da açmasına izin vermemeliyiz. Eğer ortada devlet varsa, açamaz. Mücadele böyle olur. Anayasa Mahkemesinin de HDP’yi kapatacağına inanıyorum. Kapatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kapatılmaz ise hem uluslararası hukuka, hem de iç hukuka aykırı bir karar vermiş olacaktır"