Her kritik yangında kullanılıyordu! Ahtapot nerede İmamoğlu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Türkiye'de devam eden orman yangınlarında kullanılan 15 yangın söndürme uçağını görmezden gelerek Türk Hava Kurumu elindeki 1960 yapımı kullanılamayan uçaklar üzerinden yapılan dezenformasyon ve manipülasyona katıldı.



AHTAPOT UNUTULDU



İBB yönetimi İstanbul İtfaiyesi'ndeki Ahtapot'u ise unuttu. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş zamanında yılında İstanbul İtfaiyesi'ne kazandırılan teknoloji orman yangınlarında kritik öneme sahip oluyor. AHTAPOT hortumu, 60 metre derinden aldığı suyu 15 kilometre öteye taşımakla kalmıyor kollara ayrılarak dakikada 8.5 ton tazyikli su basabiliyor.



Ahtapot 2011 yılında İBB Florya Tesisleri önünde Kadir Topbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir tatbikatla tanıtılmıştı. Tatbikat kapsamında İtfaiye aracına bağlı bir su pompası Florya Sosyal Tesisleri önündeki sahilden denize atıldı. Topbaş, kullandığı itfaiye aracıyla hortum yaklaşık 1 kilometre serildi. Daha sonra tazyikle gelen su önce iki kola, ardından da 15 ayrı kola ayrıldı. Bu uçları takan 5 ayrı itfaiye aracı farklı aparatlarla ileri, yukarı ve geniş alanda tazyikli su basarak temsili yangın söndürme işlemi gerçekleştirdi.



Tatbikattan sonra Ahtapot Hortum hakkında bilgi veren Kadir Topbaş, hortumun 60 metre derinlikten su çekerek 15 kilometreye kadar uzanan bir mesafede dakikada 8.5 ton basınçlı su verebildiğini belirtti.







Topbaş, "Bu tatbikatta 1 kilometre öteden boru çektik. Ahtapot hortumla dakikada 8.5 ton, saatte ise 515 ton su basabiliyoruz. Bu sistemle 15 kilometre öteye ve 60 metre yukarıya basınçlı su verebiliyoruz. Yoldan trafikten geçerken ekipmanla köprü uygulaması yaparak hortumun ezilmesini de engelleniyor. Tazyikle gelen suyu önce iki kola oradan da 15 ayrı kola ayırıp ayrı ayrı noktalarda yangın söndürme için kullanabiliyoruz. Yani 15 kilometre mesafede 15 ayrı kolla yangına müdahale edebiliyorsunuz" diye konuşmuştu.



15 kilometreden daha uzun mesafeler için de ara pompalar konularak gelen suyun tazyikinin artırılabildiğine de değinen Topbaş, bu sayede 30-40 kilometre gibi çok daha uzun mesafelere tazyikli su basılabildiğini vurgulamıştı. Topbaş bu sistem için "15 kilometreden daha uzun mesafeler için de ara pompalar koyarak gelen suyun tazyikini arttırıyoruz ve 30-40 kilometre gibi çok daha uzun mesafelere su basabiliyoruz. Ne kadar ara pompa koyarsanız o kadar uzatabilirsiniz. Ormanlık alanlardan, dağlardan tepelerden geçeriz. Her türlü zeminden geçerek istediğimiz mesafeye su götürürüz. Burada gördüğünüz su tanklarına da su doldurarak yangınlara müdahale etme imkanımız var." şeklinde konuşmuştu.

2019 yılına kadar her kritik yangında kullanılan bu sistemden İBB'nin bünyesinde 4 adet olduğu görülürken sistem sayesinde Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Manavgat'taki yangınlarda etkin rol alınabilecekti. Orman ve kara yangınlarında su kaynağına uzak yerlere su temini için geliştirilmiş bir sistem olan Ahtapot, Van depreminden sonra Erciş ilçesinin içme suyu ihtiyacının aylarca karşılamıştı. 2014 yılında Kocaeli'deki şiddetli yağışların neden olduğu su baskınlarına İstanbul İtfaiyesi müdahale etmişti. Kocaeli İtfaiyesi'nden gelen yardım talebi üzerine 'Ahtapot' aracı ile birlikte bölgeye giden ekipler geniş bir alanda biriken yağmur sularını tahliye etmişti.







GEBZE'DEKİ YANGIN BU SİSTEMLE SÖNDÜRÜLMÜŞTÜ



Bu sistemin Türkiye'de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğuna dikkat çeken Topbaş, 2010 yılında Gebze'deki bir sunta fabrikasında çıkan yangında da bu sistemin kullanıldığını ifade etmişti. Topbaş, "Gebze'deki büyük sanayi yangınına da arkadaşlarımız bu hortumla 7 kilometreden su taşıyarak müdahale etti ve çok başarılı bir söndürme çalışması gerçekleştirdi. Orada, 'Bu ekip olmasaydı yangın söndürülemezde, hatta kontrol altına alınamazdı' dendi. Çok büyük yangınlarda taşıma suyla ve itfaiye istasyonlarıyla bunu çözemezsiniz. Ahtapot Hortum burada devreye giriyor. İstanbul birçok konuda olduğu gibi afetlerde de diğer illere takviyelerde bulunuyor" ifadeleriyle Ahtapot sisteminin önemini vurgulamıştı.

