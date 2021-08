FETÖ'de kopmalar devam ediyor! Herkes onun ölümünü bekliyor...

Fetullah Gülen'in 1966'da İzmir Kestanepazarı'nda Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi ve Mehmet Özyurt ile birlikte kurduğu terör örgütü FETÖ, çöküşün eşiğinde. 15 Temmuz'dan bu yana 99 bini aşkın operasyonla elaman ve para kaynaklarını kaybeden örgütte iç savaş patlak verdi. Örgütün elebaşı Gülen'in fiziki ve akli melekelerini yitirmesi ile başlayan liderlik kavgası bu savaşı daha da derinleştirdi.



FİTİL 17/25'TE ATEŞLENDİ

Veliahtı gelenekçilerin lideri

KUMPASÇI İÇEL DE BU GRUPTA



Örgütün en karanlık ekibi

ADİL ÖKSÜZ DE MÖZ'CÜ

GİZEMLİ HAŞHAŞİLER MÖZ'CÜLERE HASIM

DENGECİLER BEKLEMEDE

BUNLAR DA YENİLİKÇİLER

Örgüt içinde yıllardır devam eden örtülü çatışma ve gruplaşmalar 17/25 Aralık kumpasıyla kendini dışa vurdu. Yurt dışına kaçan elebaşları, Gülen hayattayken ölümü sonrasında lider olabilmek için yatırım yapmaya ve gruplaşmalara hız verdi. Örgütün şaşaalı dönemlerinde ‘mahrem' olarak adlandırılan TSK, Emniyet, MİT ve yargıdaki kriptolar ile ekonomik kaynakları kontrol eden elebaşları, liderlik yarışında bir adım öne çıktı. Güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlara göre örgüt şimdiden Gelenekçiler, Mustafa Özcan Grubu (MÖZ), Barbaros Koca Kurtçu Grubu ve Dengeciler olarak 4 ayrı gruba bölündü. Lideri olmayan ancak örgütün ‘kurumsallaşarak yerelleşmesini' isteyen isimlerle birlikte bu sayı 5'e çıktı.Örgüt içi ayrışmada en dikkat çeken grup, liderini bizzat Gülen'in belirlediği Gelenekçiler. Terörist başı “Bu üç insan hakkında konuşurken dikkat edin” diyerek, ‘kadim abiler' Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz ve İsmail Büyükçelebi'yi liderlik yarışında öne çıkardı. Gülen, potansiyel 3 lider adayı arasında bölünme olmasın diye de Büyükçelebi'yi veliaht ilan etti. Gülen, ‘kara kutusu' olarak bilinen Büyükçelebi'yi “Her fani gibi öleceğiz. Ancak hareketin başında birisinin olması lazım, ben İsmail Efendi'yi(İsmail Büyükçelebi) uygun görüyorum, vasiyetim gibidir bu böyle biline…” ifadeleriyle veliaht ilan etti.Büyükçelebi, örgütün “Başyüceler” denilen karanlık kurul üyeleri arasında yer alırken aynı zamanda örgütün sözde ABD imamı olarak görev yapıyor. Kırmızı listede arananlar arasında yer alan Büyükçelebi, ‘himmet' adı altında toplanan paraları da kontrol ediyor. Lidere sadakati savunan ve örgütün kurucu mollalarından oluşan 'Gelenekçi Grup'a destek verenler arasında geçtiğimiz günlerde Almanya'da koronadan ölen Mehmet Ali Şengül ile örgütü kuran çekirdek kadroda yer alan FETÖ'nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz da var.17/25 Aralık'ı kumpasının planlayıcısı Necdet İçel, hala tutuklu bulunan Gülen'in hususi kuryesi Yusuf Bekmezci, Akademi imamı Şerif Ali Tekalan, “Kara Süleyman” olarak da bilinen Alevi İmamı Süleyman Uysal ve yardımcısı Ziya Demirel gruptaki isimler. Kaynak Holding'in eski yöneticilerinden olan çekirdek kadroda bulunan Naci Tosun ile FETÖ'nün Emniyet imamı Osman Hilmi Özdemir'i yönettiği iddia edilen İsmet Aksoy da bu grupta. Diğer önemli gelenekçiler ise şöyle: Tuncay Delibaşı, Mustafa Fidan, Necdet Başaran, Nevzat Ayvacı, Recep Uzunallı, Rıdvan Kızıltepe, Sadettin Başer, Suat Yıldırım, Sait Kaya, Hüseyin Kara, İbrahim Kocabıyık, Mehmet Yaşa, Mehmet Çavdar, Mehmet Erdoğan Tüzün, Muammer Türkyılmaz, Çetin Özgür, Ergun Çapan, Faruk İlk, Bahattin Karataş, Abdullatif Tapkan, Abdulkadir Aksoy, Rasim Öz, Aysal Aytaç, Kutbettin Gülen, Taner Nakıboğlu, İlhan İşbilen, Ramazan Çingil.İkinci grubun lideri ise örgütün en karanlık ismi Mustafa Özcan. Örgüte 1967 yılından sonra giren ikinci kuşakta yer alan Özcan, sıra ile İstanbul, Hava Kuvvetleri ve Türkiye imamlığı yaptı. Gülen ABD'ye gittikten sonra Türkiye'de açıktan liderliğe oynadı. Yakın adamlarına, örgütte sadece Gülen için kullanılan “Efendim” hitabını kendisi içinde kullanmaları yönünde talimat verdi. Örgüt içerisinde “Bir gün gelecek hizmetin başına ben geçeceğim” dediği de biliniyor. Raporlarda, MİT'teki yakın adamlarını kullanarak rakiplerini bir bir devre dışı bıraktığı, örgütün ekonomik kaynaklar ile ‘paralel bir yapı' kurduğu belirtiliyor.Liderlik yarışında Özcan'a destek verenler de en az onun kadar karanlık isimler. Yüksek yargı imamı Fatih Elcik, İstanbul il imamlarından Ahmet Kirmic, Balyoz kumpasının tezgahlandığı 2010'da örgütün yargı imamı olan Ahmet Kara, Karlov suikastinin emrini veren Emniyet İmamı Temel Alsancak, Kimse Yok mu Derneği Başkanı Ali Cingöz, yurt dışında bulunan örgüte ait eğitim kurumlarının sorumlusu Ali Ursavaş, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, Özcan'ın en sadık adamları arasında. 15 Temmuz kalkışmasının karakutusu TSK imamı Adil Öksüz de Özcan'ın safında yer alanlardan. Diğer MÖZ'cüler ise şunlar: Ali Çelik, Celil Yaka, Mustafa Arslan, Erdem Aydın, Ahmet Beyaz, Remzi Meziroğlu, Enver Taner Baltacı, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Fidan, Faruk Güllü, Vehbi Yıldız, Cemal Türk, Mustafa Talat Katırcıoğlu,Sadık Kesmeci, Süleyman Tiftik, Rıdvan Akovalı, Selman Kuzu, Ali Candan.Olası bir parçalanmada ayrı bir örgüte dönüşecek gruplardan birisi olan ‘Barbaros Kocakurt' ve ekibi örgütün bütün karanlık işlerinde yer aldı. ‘Gizemli Haşhaşi' olarak da adlandırılan Kocakurt, örgüt üyesi askeri ve polis öğrencilerin ilk mahrem abisi ve 17/25 Aralık kumpasında polisleri dakika dakika yönlendiren isimdi. Mustafa Özcan'ın hasımlarından ağırlıkta olduğu bu gruptakilerin önemli bir bölümü de örgüt içinde ‘mahrem' görevlerde bulunan isimlerden oluşuyor. Grubun en büyük destekçisi ise örgütün İngiltere'de yaşayan 3 ismi olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, el konulan Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek ve FETÖ'nün Kuzey Irak İmamı Talip Büyük. Örgütün MİT imamı ‘Doktor Sinan' kod adlı Murat Karabulut, Hakan Şükür'ün AK Parti'den istifa dilekçesini yazan sözde basın imanı Süleyman Sargın ve Cihan Haber Ajansı eski Genel Müdürü Reşit Haylamaz da Kocakurt'çu. Gruptaki diğer isimler ise şöyle: Osman Karakuş, Suat Yiğit, Mahmut Akdoğan, Bekir Baz, Cemil Koca, Ahmet Çağlayan, Ahmet Yiğit, Ahmet Can, Fetin Kazancı, Mehmet Sungur, Orhan Keskin, Özer Yerkazanoğlu, Ömer Yerkazanoğlu, Ergün Çapan, Hazım Sesli, Hamdullah Bayram Öztürk, Mehmet Ergene, Veysel Ayhan, Sait Aksoy, Said Kaya, Mustafa Muhammet Günay, Mehmet Ali Büyükçelebi.Örgüt içindeki diğer oluşum ise tüm gruplarla arasını iyi tutan, güç dengesine göre pozisyon belirleme arayışında olanlar. Gülen'in en yakınındaki isimlerden bazıları da bu grupta yer alıyor. Gülen'in özel sekreteri ve örgütün milyonerleri arasında buluna Cevdet Türkyolu ile onun birkaç önce dövdüğü Osman Şimşek bu grupta yer alıyor. Örgütün İsrail İmamı Harun Tokak, FETÖ'nün firari emniyet imamı “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil ve MİT kumpası davasında adı geçen Marmara İmamı Ali Rıza Tekinkaya da tarafını seçmek için bekleyenlerden. Diğer ‘dengeciler' ise şöyle: Mehmet Hanifi Sözen, Hüseyin Yağmur, Yılmaz Yiğit, Mehmet Enes Ergene, Bayram Murat, Şemsettin Ayyıldız, Ahmet Çiçek, Ahmet Bedir, Ahmet Sait Tunç, Yener Öztürk, Cengiz Tüccar, Ali Rıza Tekinkaya, Mustafa Özkara, Murat Gündüz, Turgut Karabulut, Ahmet Said ve Mehmet Hanefi Sözen…Örgütte lideri olmayan bir diğer grup ise Yenilikçiler. Örgüt içerisinde gelenekçi grubun tezatı olarak ortaya çıktılar. Örgüte yeni bir ideoloji ve strateji gerektiğini savunuyorlar. Yaşanan sıkıntıları örgüt liderinin yanında bulunan yöneticilere bağlıyorlar. Bu grubun tanınmış isimleri ise şöyle: Önder Aytaç, Özgür Koca, Bülent Keneş, Emrullah Uslu, Gökhan Bacık, Halit Esendir, Ahmet Kurucan, 8. Ahmet Tuba Kuru, Ali Aslan, Ali Selçuk Gültaşlı, Sevgi Akarçeşme, Musa Hub, Ahmet Dönmez, İhsan Yılmaz.