CHP'li Yücel'den skandal sözler! Yolsuzluğu aklamak için İslam'a saldırdı!

Serdar Aksoy'un ortaya çıkan yolsuzlukları nedeniyle CHP, İzmir Menemen Belediyesi'ni kaybetti. Konuyla ilgili konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tepki çeken açıklamalarda bulundu. Aksoy'un yerine kura çekiminde Ak Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın belediye başkanı olarak seçilmesi nedeniyle agresifleşen Yücel, İslam'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı.
Yolsuzluk nedeniyle İzmir'de Menemen Belediyesi'ni kaybeden CHP, yenilginin faturasını İslam'a saldırarak çıkarmaya çalıştı.
CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından görevden alınması sonrasında, belediye meclisinde yapılan kura çekiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın belediye başkanı olarak seçilmesini hazmedemeyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Yücel çirkin açıklamasında, 'Burası CHP ile milli mücadele ile özdeşleşmiş bir ilçe. Devrim şehidi Kubilay'ın başını keserek şehit edenler, cumhuriyet karşıtı yobazlar o zaman burada tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. O gün seçim yapıldığında adaletsizlikle, hile hurdayla kazananlar yine tekbir getirerek Menemen Belediyesi'ni teslim aldılar' sözlerine Cumhur İttifakından sert tepki geldi.