CHP'li Yücel'den skandal sözler! Yolsuzluğu aklamak için İslam'a saldırdı!

Yolsuzluk nedeniyle İzmir'de Menemen Belediyesi'ni kaybeden CHP, yenilginin faturasını İslam'a saldırarak çıkarmaya çalıştı.



CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından görevden alınması sonrasında, belediye meclisinde yapılan kura çekiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın belediye başkanı olarak seçilmesini hazmedemeyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, tepki çeken açıklamalarda bulundu.



Yücel çirkin açıklamasında, 'Burası CHP ile milli mücadele ile özdeşleşmiş bir ilçe. Devrim şehidi Kubilay'ın başını keserek şehit edenler, cumhuriyet karşıtı yobazlar o zaman burada tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. O gün seçim yapıldığında adaletsizlikle, hile hurdayla kazananlar yine tekbir getirerek Menemen Belediyesi'ni teslim aldılar' sözlerine Cumhur İttifakından sert tepki geldi.





HAZIMSIZLIKLARININ ÜRÜNÜDÜR!



SİYASİ AHLAKA SIĞMAZ



HADDİNİ BİLSİN



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Yücel'in sözlerine tepki göstererek , 'CHP, Menemen Belediyesi'ni usulsüzlükleri ve kendi zafiyetleri nedeniyle kaybettiğini unutmuş. Bulundukları ithamlar, hazımsızlıklarının ürünüdür! Menemen'de bir ses yükseldiyse; yasaların ışığında, adaletin güçlü sesi yükselmiştir!Kendi gerçeklerinden bu ithamlarla ve pişkinlikle kurtulamazlar. Ayrıca, birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde; toplumu bu türlü asılsız, mübalağa ötesi ve nefret söylemleriyle kışkırtmaları siyasi ahlaka sığmaz' sözleriyle tepki gösterdi.Sabah'ın haberine göre, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, 'CHP İl başkanı haddini bilsin. Müslümanlara hakaret etmesin. Dinimizle kimsenin oynamasına izin vermeyiz. Keşke belediyeyi soyanlarla ilgili de konuşsaydı' dedi.