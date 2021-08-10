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CHP'li Yücel'den skandal sözler! Yolsuzluğu aklamak için İslam'a saldırdı!

CHP'li Yücel'den skandal sözler! Yolsuzluğu aklamak için İslam'a saldırdı!

Serdar Aksoy'un ortaya çıkan yolsuzlukları nedeniyle CHP, İzmir Menemen Belediyesi'ni kaybetti. Konuyla ilgili konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tepki çeken açıklamalarda bulundu. Aksoy'un yerine kura çekiminde Ak Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın belediye başkanı olarak seçilmesi nedeniyle agresifleşen Yücel, İslam'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:11
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:24
CHP'li Yücel'den skandal sözler! Yolsuzluğu aklamak için İslam'a saldırdı!

Yolsuzluk nedeniyle İzmir'de Menemen Belediyesi'ni kaybeden CHP, yenilginin faturasını İslam'a saldırarak çıkarmaya çalıştı.

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından görevden alınması sonrasında, belediye meclisinde yapılan kura çekiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın belediye başkanı olarak seçilmesini hazmedemeyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yücel çirkin açıklamasında, 'Burası CHP ile milli mücadele ile özdeşleşmiş bir ilçe. Devrim şehidi Kubilay'ın başını keserek şehit edenler, cumhuriyet karşıtı yobazlar o zaman burada tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. O gün seçim yapıldığında adaletsizlikle, hile hurdayla kazananlar yine tekbir getirerek Menemen Belediyesi'ni teslim aldılar' sözlerine Cumhur İttifakından sert tepki geldi.

HAZIMSIZLIKLARININ ÜRÜNÜDÜR!


AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Yücel'in sözlerine tepki göstererek , 'CHP, Menemen Belediyesi'ni usulsüzlükleri ve kendi zafiyetleri nedeniyle kaybettiğini unutmuş. Bulundukları ithamlar, hazımsızlıklarının ürünüdür! Menemen'de bir ses yükseldiyse; yasaların ışığında, adaletin güçlü sesi yükselmiştir!

SİYASİ AHLAKA SIĞMAZ


Kendi gerçeklerinden bu ithamlarla ve pişkinlikle kurtulamazlar. Ayrıca, birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde; toplumu bu türlü asılsız, mübalağa ötesi ve nefret söylemleriyle kışkırtmaları siyasi ahlaka sığmaz' sözleriyle tepki gösterdi.

HADDİNİ BİLSİN


Sabah'ın haberine göre, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, 'CHP İl başkanı haddini bilsin. Müslümanlara hakaret etmesin. Dinimizle kimsenin oynamasına izin vermeyiz. Keşke belediyeyi soyanlarla ilgili de konuşsaydı' dedi.


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