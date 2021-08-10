Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak? Baht Oyunu 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 8. Bölüm Özet

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Baht Oyunu 8. Bölüm ikinci fragmanını yayınladı. İkinci fragmanın yayınlanması üzerine pek çok kişi Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? sorusunu sosyal medyanın gündemine getirdi. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Baht Oyunu 9. Bölüm izle…





Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?



Baht Oyunu 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Baht Oyunu bu akşam 9. Bölümü ile ekranlara gelecek. Başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan dizide İdris Nebi Taşkan, Hande Subaşı, Suğdem Gözalır, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben gibi isimler yer alıyor. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?Bu hafta Ada’nın şirketteki işine yeniden dönmesiyle birlikte işler yolundan çıkacak. Bora’ya karşı söylediği yalanların yükünü taşımaya devam eden Ada’nın karşısına bu hafta beklenmedik bir rakip çıkacak. Ünlü müzisyen Kuzey Batı’nın diziye dahil olması Bora’nın sinirlerini gerecek. Ada’ya karşı ilgisini gösteren Kuzey Batı’ya Bora büyük tepki verecek. Bir diğer yandan Ada’nın başına gelmeyen şey kalmazken bu kez de yüzüklerini kaybedecek. Peki,Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı Baht Oyunu’nun bu akşam yayınlanacak olan 8. Bölümünün ardından paylaşılacak. Ekranların sevilen dizisi Baht Oyunu bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında!vebu akşam yayınlanacak olan bölümün ardından kesinlik kazanacak.