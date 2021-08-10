AÖL Ders Seçimi Nasıl Yapılır? AÖL Ek Sınav Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi ders kayıtlarının başlaması üzerinde ders seçimi süreci de resmi olarak başladı. Açık Öğretim Lisesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler ise ders seçimi sürecinde AÖL ders seçimi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamalara göre AÖL ders seçimi ne zaman?









AÖL Ders Seçimi Nasıl Yapılır?



AÖL Kayıt Yenileme Ücreti Ne Kadar?



AÖL ders seçimi yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının açık öğretim lisesi sayfasına girmek gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi web sitesinde yer alan öğrenci girişi başlığına tıklanmalıdır. Öğrenciler bu aşamada öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilmektedir. Sisteme girdikten sonra ise sol tarafta bulunan kayıt yenileme ve ders seçme başlığı altında bulunan ders seçme işlemleri modülüne gidilmelidir. Seçimin gerçekleştirilmesinin ardından açılacak olan sayfada seçilebilecek olan derslerin listesi görülecektir. Listede dönem başlığının altında seçilebilecek olan dersler birinci dönemden başlamak üzere sıralanmış olacaktır.Birinci dönem derslerinden başlanarak ders seçimi gerçekleştirilecektir. Ortak derslerin seçilmesinin ardından ikinci dönem ve sonraki dönemin dersleri de seçilerek ders seçimi işlemine devam edilmelidir. Bir oturumda en fazla sekiz adet ders seçme hakkı yer almaktadır. Birinci dönemde sekizden fazla dersin bulunması durumunda dönem ilerleterek ikinci dönem dersleri arasından seçim yapılabilir. Peki,2021 yılı AÖL kayıt yenileme ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. AÖK kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek olan adaylar 50 TL ödeyecek. Milli Eğitim Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara yatırılacak olan ücretin ardından kayıt yenileme işlemi onaylanacak.sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır.