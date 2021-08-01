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Uzmanlardan İBB'ye 'yara yapan sivrisinek istilası' tepkisi!

Uzmanlardan İBB'ye 'yara yapan sivrisinek istilası' tepkisi!

İstanbul'da vücutta yaraya neden olan sivrisineklerle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, "Yetkililer nisan ve mayıs aylarında sivrisinekleri yeterince ilaçlamadı. Sivrisinek larvalarıyla yeterli ve zamanında mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti" dedi.

Güncel / 1 Ağustos 2021 Pazar 11:41
Uzmanlardan İBB'ye 'yara yapan sivrisinek istilası' tepkisi!

İstanbul'dan son dakika haberi: Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayetleri her geçen gün artıyor. Bu sivrisinekler hem çevreye, hem de insana zarar veriyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, son dönemlerde sivrisinek şikayetlerinin artmasının nedenini açıkladı.

ERİŞKİN SİNEKLER İNSANLARI ISIRIYOR

Doç. Dr. Polat, 'Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla düzgün mücadele etmedi. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti. Çünkü bir kurtçuktan çıkan sivrisinek 2 bin ile 4 bin arası yeni sivrisinek oluşturuyor. Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla mücadelesini yeterince yapmadığından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla. Bu erişkin sinekler insanları ısırmakta ve insanları rahatsız etmekte' dedi.

'ŞU AN BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN İLAÇLAMALAR ÇEVREYE VE İNSANA ZARARLI'

Belediyelerin yapmış olduğu ilaçlamanın insanlara zarar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Polat, 'Belediyelerin şu an yapmış oldukları ilaçlamaya erişkin sinekler dirençlidir. Bu ilaçlama sadece çevreye ve insanlara zarar veriyor. Genellikle sıcaklık 15 santigrat üzerinde çıktığında sivrisinekler yumurta bırakmaya başlar. Uygun sıcaklık bulan sivrisinekler uygun sıcaklıkta 15 saat içinde yavrulamaya başlar.

YETERLİ VE DOĞRU İLAÇLAMA YAPILMADI MI?

Bu da yetkililerin 10 Nisan ve 31 Mayıs'a kadar sivrisineklerin yeterince ilaçlanmadığını gösteriyor. Yani belediyeler tarafından yapılan ilaçlamalar zamanında ve yeterince yapılmadı. Şu an sokak aralarında yapılan ilaçlamalara erişkin sivrisinekler dirençli' ifadelerini kullandı.

UZMANLAR 'İLAÇLAMA ZAMANINDA YAPILMIŞ OLSAYDI, SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELEDE BU KADAR ZORLAŞMAYACAKTI' DİYOR

BU PATLAMA OLMAYABİLİRDİ

Yetkililerin havaya sıktığı ilaçların zehir olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Polat, 'Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl bir patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama yetkililer tarafından nisan ayında yapılmış olsaydı, bu kadar sivrisinek patlaması olmayacaktı. Aynı zamanda şu an olduğu gibi sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı' diye konuştu.

lirten Doç. Dr. Polat, 'Alerjik reaksiyon kan emen böceklerin bir özelliği. Aynı zamanda bu sivrisinekler sıtma hastalığının vektörleridir' dedi.

'İLK KEZ BU YIL BU KADAR FAZLA SİVRİSİNEK GÖRDÜM'

Bütün gece sinekler yüzünden uyuyamadıklarını söyleyen Selma Tunay, 'Evimde sineklik olmasına rağmen sivrisineklere bir çare bulamıyoruz. Her gün bir sürü ilaç sıkıyorum. 50 yıldır Avcılar'da oturuyorum.

İlk kez bu sene bu kadar fazla sivrisinek gördüm. Bir de sivrisineklerin ısırdıkları yerde yara oluyor ve geçmiyor. Sivrisinekler özellikle bacaklarımı ısırıyor.

Bu sene hiç rahat edemedim. Gündüz aptal gibi oluyoruz sivrisineklerin derdinden' diye konuştu.


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