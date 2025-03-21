Katil İsrail'den 'ateşkes' itirafı

İsrail'in geçtiğimiz salı günü ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başladığı soykırım sürüyor. Katil İsrail rejimi dün yine sahur vakti havadan katliam yaptı. 95 Filistinli daha yaşamını yitirdi. 18 Mart'tan bu yana şehit edilen Filistinli sayısı 710'u geçti.İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 49 bin 617'ye yükseldi. İsrail ordusu dün ise Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladı.Hamas'ın da dün ilk kez İsrail'e füze fırlattığı ileri sürüldü. İsrail basını, ordunun ateşkesi cephaneliğini yenilemek için kullandığı ve yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'nin de desteğiyle tekrar başlayan saldırılarda daha fazla ateş gücü kullanacağı değerlendirmesinde bulunuldu.Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart günü sahur vakti öldürülen çocuklara işaret ederek, 'Nasıl 5 saatte 200 çocuk öldürülebilir?' dedi.