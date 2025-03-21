İhale karşılığı milyarlık villa! İmamoğlu ile Nuhoğlu arasındaki rüşvet çarkı deşifre oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği villalar tartışma konusu olmuştu. Villaların mal beyanından nasıl gizlendiği merak konusu olurken, boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı ortaya çıktı.Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında ve şimdiki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olan İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz. Ekrem İmamoğlu'nun 'her şeyim şeffaf' diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı. Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin sonradan sahibi İmamoğlu İnşaat oldu.İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan sonra villaları satın aldı. Hiçbir ticari faaliyette bulunmadı.Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Bunun için komik bir bedel olan sadece 15 milyon ödendi. Villaların değerinin 1,5 milyar olduğu bilinirken bedelin ne kadar cüzi olduğu anlaşılıyor.Devrin ardından şirkette tek yetkili kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu. 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş.'ye yer vermedi. 2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL'lik varlıklar yer almadı.İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu. İş adamı Ali Nuhoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yaptığı villa kıyağı ardından kısa sürede sadece İSKİ'den 212 milyonluk ihale aldığı belirlendi.Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 süper lüks villayı önce satın alıp sonra şirketiyle İmamoğlu ailesine devren Ali Nuhoğlu da gözaltında. Ayrıca şirketin yöneticisi görünen Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu Tuncay Yılmaz da gözaltına alınan isimlerden birisi. Nuhoğlu, Yılmaz ve İmamoğlu'na 3 villanın nasıl alındığı da sorulacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden Emrah Bağdatlı ve Ali Nuhoğlu'nun adreslerine de operasyon yapıldı. Operasyonlarda Ali Nuhoğlu gözaltına alındı. Firari durumda olan Emrah Bağdatlı'nın ve gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun adreslerindeki aramalarda dolapların içlerinden balya balya para çıktı.O anlar ise polis kamerasına yansıdı. 2018'de iflasını açıklayarak konkordato ilan eden Nuhoğlu'nu yakın arkadaşı Ekrem İmamoğlu son anda iflastan kurtarmıştı. 2024'te Güllüce Tarımcılık'taki tüm hisselerini ve 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz'a devreden Ali Nuhoğlu'nun bu jesti karşılıksız kalmadı. Nuhoğlu, iddiaya göre aldığı talimatla yanında çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi C.'ye hemen bir şirket kurdurdu. Ali Nuhoğlu'nun paravan şirketi İSTCON, 15 gün önce İBB iştiraki KİPTAŞ'tan 2.1 milyar TL'lik ihale aldı.