Bahçeli'den Özgür Özel'e çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) terör ve yolsuzluk soruşturması...İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, şu dakikalarda ifade veriyor.Ekrem İmamoğlu ifade verirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'sokağa çıkın' çağrısı yapıyor.'YIKIN GEÇİN' DEDİ, BAHÇELİ'DEN UYARI GELDİBeylikdüzü'nde yaptığı konuşmada halkı sokakları yakıp yıkmak için davet eden Özel şu ifadeleri kullandı;Hepimizi sokağa, meydanlara davet ediyorum.Sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları demokratik tepkimizi göstermeye davet ediyorum..Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz.. önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin...'YARGIYA SAYGI DUY'Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısının ardından MHP'nin resmi hesabından bir paylaşım yapıldı.Yapılan paylaşımda ise Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e olan uyarısı yer aldı.Açıklamada şöyle denildi;Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.