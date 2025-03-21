İstanbul’da bazı metro hatları ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı

Tüm gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda...Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 87 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.Bugün ise İmamoğlu'nun ilk ifade verme işlemleri başlayacak.Bu gelişmeler yaşanırken, Resmi Gazete'de yeni bir karar daha yayınlandı.DEVAM EDEN METRO PROJESİ ADALET BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi resmen onaylandı.PROJEYİ BAKANLIK TAMAMLAYACAKResmi Gazete'deki kararda, 'Ekli 'Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir' denildi.Kararın '7: Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı' projesini kapsadığı ifade edildi. Bugün yürürlüğe giren karara göre bahsi geçen metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.KARARIN DETAYLARI- Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.- Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.- Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.