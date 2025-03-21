İBB’de açık hava reklamcılığı üzerinden vurgun! Rüşvet paraları İBB Spor Genel Müdüründe toplanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklara yönelik Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı suç örgütü soruşturmasında en büyük vurgunlardan birinin de hava reklamcılığı alanında yapıldığı öğrenildi. 2021 yılında reklam sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kapudağı adlı bir reklamcının ihbarıyla başlayan soruşturmada, İçişleri Bakanlığı tarafından 245 sayfa tevdi raporu hazırladığı, 16 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporu aldıktan sonra soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.Çıkar amaçlı suç örgütünün açık hava reklam sektörüne ilişkin ağırlıklı olarak Kültür A.Ş. ile bir kısım Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluklar yaptığı, bu şekilde paylaşılan yolsuzluk toplam tutarının 68 milyar lirayı bulduğu öğrenildi. Bu yolsuzlukları çıkar amaçlı suç örgütünde İmamoğlu'nun 1. halkasında yer alan örgüt yöneticileri Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yönettiği, Ongun'un bu süreci Kültür A.Ş. Yönetim Başkanı Gürkan Akgün, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, İpek A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve Kültür A.Ş. Reklam Daire Başkanı Kaan Sürmgöz ile organize ettiği ortaya çıktı.Açık hava reklam ihaleleri öncesinde kararlar alınırken ve sonrasında suç gelirleri paylaşılırken Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak ve Hüseyin Köksal'ın 3 ayrı lokasyonda periyodik olarak akşam 11 ila gece 01 arasında toplandıklarının tanık ifadeleri, baz karşılaştırmaları ve teknik verilerle belirlendiği, bu toplantılardan yalnızca bir tanesinin Necati Özkan'ın Akmerkez'deki Kapital Medya A.Ş.'de, diğerinin Beylikdüzü'ndeki bir kafenin VİP toplantı odasında, üçüncüsünün ise örgüt yöneticisi Hüseyin Köksal'ın tekstil firmasında yapıldığı öğrenildi. Bu toplantılarda hangi ihalelerin hangi firmada kalacağı, hangi firmanın kazanacak teklifi, hangisinin ise kaybedecek yan teklifi vereceğinin belirlendiği, hangi ihalede oranların ne olacağı ve paylaşım oranlarının belirlendiği ortaya çıktı.Bu kapsamda açık hava reklam ihalelerinin büyük bölümünün dört odak arasında paylaştırıldığı, bu firmaların suç örgütü kasalarından Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya A.Ş. ve Urban Medya A.Ş., Murat Kapki'ye ait MSO Reklam A.Ş. ve Sin Medya A.Ş., Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya ile İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon A.Ş. ve Vizyonkent A.Ş. olduğu tespit edildi.İhale edilen reklam mecra sayıları ile ihaleyi alan firmalara fiilen kullandırılan reklam mecra sayıları arasında çok büyük farklar olduğu, kullanılan fazlaca reklam mecralarından bir suç geliri oluşturulduğu ve bu gelirin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticileri ile ihale verilen firmalar arasında paylaştırıldığı kaydedildi. İBB iştiraklerine ait ihale edilen açık hava reklam mecralarından elde edilen gelirden suç örgütüne aktarılacak rüşvet miktarlarının ihaleyi alan firmalar tarafından paravan şirketlere iş yapmış gibi sözleşme imzalayıp naylon faturalar karşılığı transfer edildiği, paravan şirketin sahiplerinin paraları nakit olarak bankadan çekerek suç örgütü yöneticisi İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı konumunda bulunan Vedat Şahin'e elden teslim ettikleri öne sürüldü. Her iki ismin para dolu çantalarla çıkar amaçlı suç örgütünün toplantılarına girdiklerinin de soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.Bu süreçte belirli bir açık alan reklam mecrasının bir sene boyunca belirli bir firma tarafından kullanılmasına göz yumulduğu, belirli periyotlarla sözde tespit yapılarak düşük miktarlı ecri misil bedelleri belirlendiği ve Kültür A.Ş. tarafından tahsil edildiği, gelirin büyük bir kısmının ise örgüt üyeleri ile firmalar arasında paylaştırıldığı, işgal yoluyla kullandırılan reklam mecralarına ilişkin tespitler sonrası ecri misil bedeli tahsil edildikten sonra, İBB zabıta müdürlüğü tarafından bu reklamların sökülerek kaldırılması gerekirken bu işlemlerin tesis edilmediği belirlendi.