Tapu sahibi olanlar dikkat! Bu detayı atlayan her şeyini kaybedebilir

Türk Medeni Kanunu'na göre bir kişinin vefatı halinde mirası, öncelikli olarak eşi ve çocuklarına geçiyor. Eğer kişinin çocuğu veya eşi yoksa, miras sırasıyla anne-babasına, kardeşlerine ve daha uzak akrabalarına geçer. Ancak, herhangi bir yasal mirasçısı bulunmayan kişilerin mal varlığı doğrudan devlete kalır. Bu durum, mirasın istenmeyen ellere geçmesini önlemek isteyen kişiler için önemli bir risk oluşturur.Mirasın kişinin arzu ettiği şekilde paylaşılmasını sağlamanın en güvenilir yollarından biri vasiyetname hazırlamaktır. Bu resmi belge sayesinde, mirasın sadece yasal mirasçılara değil, belirlenen diğer kişilere veya kurumlara da devredilmesi sağlanabilir. Ancak, Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü saklı pay hakkı göz önünde bulundurulmalıdır. Saklı paya sahip mirasçılar (çocuklar, eş ve anne-baba) için belirli oranlarda yasal haklar korunur. Bu nedenle, hukuki danışmanlık alarak hazırlanacak bir vasiyetname, ileride doğabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek açısından kritik öneme sahiptir.Tapu işlemleri, miras paylaşımı sırasında en çok hata yapılan konulardan biridir. Yanlış ya da eksik işlemler, ilerleyen süreçte büyük mağduriyetlere yol açabilir. Uzmanlar, tapu sahiplerinin şu noktalara dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor:Taşınmaz mülklerin tapu kayıtları belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve herhangi bir yanlışlık olup olmadığı incelenmelidir. Bu, olası mülkiyet ihtilaflarının önüne geçmek için gereklidir.Tapu işlemlerinde eksik ya da yanlış bilgi verilmesi, mirasçılar açısından hak kayıplarına neden olabilir. Özellikle adres, malik bilgileri ve mülkiyet paylarının doğruluğu kontrol edilmelidir.Miras paylaşımı, tapu devri ve taşınmaz işlemleri gibi konular, hukuki açıdan karmaşık olabilir. Bu nedenle, bir avukattan destek almak, ileride yaşanabilecek olası hukuki sorunların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.