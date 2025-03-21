Özgür Özel'in sokak çağrılarına sert tepki: Provokatörlerin oyununa gelmeyin

Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmayı konuşuyor. İmamoğlu gözaltında iken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı CHP'liler Saraçhane'de toplanarak gösteri yaptı. CHP lideri, Saraçhane'deki konuşmasında skandal sözler sarf ederek halkı sokağa çıkmaya çağırdı.Özel, 'Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet.' diyerek halka sokağa çıkma çağrısı yaptı.Özel'in çağrısı sonrası taşkınlık çıkaran gruplar ile polisler arasında arbede yaşandı. Polislere saldıran grup, 6 polisin yaralanmasına neden oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'in skandal çağrısını 'en hafif tabiriyle sorumsuzluktur' sözleri ile nitelendirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla meydanlara çıkan göstericilere çağrıda bulundu.Bakan Yerlikaya, 'Türkiye'nin Huzuru' etiketiyle yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:'Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur'. Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse, ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum, aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin. Polislerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır.'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrılarının hukuk dışı olduğunu vurgulayarak, yargı makamlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturmaları yürüttüğünü belirtti.Tunç, suçlamalara cevap verilmesi gereken yerin sokaklar değil, yargı olduğunu ifade ederek, herkesin sağduyulu hareket etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle sorumluluk makamında bulunan kişilerin açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.Yargı mensuplarının hiçbir yerden talimat almadığını ve yalnızca dosya kapsamına göre karar verdiğini dile getiren Tunç, soruşturma tamamlandığında tüm delillerin ve iddiaların şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulacağını belirtti.Bağımsız ve tarafsız yargının vereceği kararlara karşı hak arama yollarının açık olduğunu vurgulayan Tunç, peşin hüküm vermeden sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.Vatandaşları polisle karşı karşıya getirme çabalarının ve sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonların kimseye fayda sağlamayacağını belirten Tunç, milletin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi.