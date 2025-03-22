Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yaz havasının ardından sıcaklıklarda sert düşüş olmuş ve beraberinde sağanak yağış gelmişti. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre İstanbul'da sıcaklık bugün 13, 23 Mart Pazar ise 20 dereceyi bulacak.Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Sıvas çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 12°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluÇok bulutlu, (Amasya, Çorum dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CÇok bulutluARTVİN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 8°CÇok bulutluVAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu