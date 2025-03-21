Diploma iptali ilk değil! Ekrem İmamoğlu kararı sonrası akıllara geldi: O Bakan TBMM’den askere gitmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı lisans diplomasının sahte olduğu ihbarları ve YÖK raporu tespitiyle “Resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılığın ihbarı üniversiteye bildirmesinin ardından yapılan incelemelerde İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. İptal kararında “Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve YÖK’e ivedilikle gönderilecektir” denildi.

Diploma skandalı sonrasında tarihte yaşanan diğer iptal olayları akıllara geldi. Benzer olaylardan biri de 1999 yılında yaşanmıştı. Doğru Yol Partili spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmış, Şeker TBMM'den askere gitmişti.EL-EZHER ÜNİVERSİTESİ 4 BİN DİPLOMAYI İPTAL ETTİTarihteki en prestijli İslamî üniversiteler arasında yer alan El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 4 bin Türk vatandaşı, 28 Şubat sürecinde hedef alındı. Mısır merkezli El Ezher Üniversitesi'ni başarıyla tamamlayarak diplomasını alan ve Türkiye'de ağırlıkla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan binlerce vatandaşın diplomalarının denklikleri YÖK tarafından 1997 yılında iptal edildi.Diploması iptal edilen kişiler kamu görevinden çıkarıldı. Ayrıca bu kişilerden bazıları kısa dönem askerlikten faydalandıkları için uzun dönem askerlik yapmak zorunda kaldı.MACAR CUMHURBAŞKANI DOKTOR ÜNVANI ELİNDEN ALINDI2011'de Almanya eski Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in doktora tezinde intihal yaptığı tespit edilerek doktora unvanı iptal edildi. 2012 yılında Macaristan Cumhurbaşkanı Pál Schmitt'in, hazırladığı doktora tezinin önemli bir kısmının başkalarına ait araştırmalardan kopyalandığının ortaya çıkmasının ardından doktorluk unvanı geri alındı. Olayın ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Pál Schmitt, görevinden istifa etti.