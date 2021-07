Türkiye'de de rastlandı! Delta Plus...!!!

Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun korona virüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı.



Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantina altına alındı.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ!



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gerze ilçesinde delta plus varyantına rastlanıldığına dair haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olduğu anlatıldı.



Açıklamada, bir vatandaştan alınan PCR testinin pozitif olarak tespit edilmesi üzerine filyasyon ekiplerince bu kişiye ulaşıldığı bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:



"Alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı COVID-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi, Filyasyon Rehberi doğrultusunda aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Yapılan tüm işlemler rehber doğrultusunda yürütülmüş olup, seyahat öyküsü durumunda yapılan rutin uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs delta plus varyantı değildir."