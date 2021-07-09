USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Güncel
Türkiye'de de rastlandı! Delta Plus...!!!

Türkiye'de de rastlandı! Delta Plus...!!!

İstanbul'dan Sinop'un Gerze ilçesine tatile gelen ailenin çocuğunun rahatsızlanması ve yapılan korona virüs testinde 'Delta Plus' varyantına rastlanması üzerine aynı otobüsle ilçeye gelen 37 kişi karantinaya alındı.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 18:51
Türkiye'de de rastlandı! Delta Plus...!!!

Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun korona virüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı.

Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantina altına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ! 

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gerze ilçesinde delta plus varyantına rastlanıldığına dair haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olduğu anlatıldı.

Açıklamada, bir vatandaştan alınan PCR testinin pozitif olarak tespit edilmesi üzerine filyasyon ekiplerince bu kişiye ulaşıldığı bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı COVID-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi, Filyasyon Rehberi doğrultusunda aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Yapılan tüm işlemler rehber doğrultusunda yürütülmüş olup, seyahat öyküsü durumunda yapılan rutin uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs delta plus varyantı değildir."


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı