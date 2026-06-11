İran'da Hedefler Vuruluyor! Dünyanın Gözü Orta Doğu'ya Çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, 'Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz' değerlendirmesinde bulunmuştu.Düşürülen ABD saldırı helikopterine misilleme olarak sert saldırılarda bulunulacağını söyleyen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise 'Bombalarla mı pazarlık yapmak istiyorsunuz? Bombalarla pazarlık yapalım o zaman. Ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada hiç kimse bombalarla müzakere konusunda bizden daha iyi değil' şeklinde konuşmuştu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırı başlatıldığını duyurdu.CENTCOM'un yazılı açıklamasında vurulan hedefler hakkında ayrıntı verilmezken yeni saldırıların Türkiye saatiyle gece yarısını 15 dakika geçe başladığı bilgisine yer verildi.İran'ın saldırılarına karşı 'meşru müdafaa' hakkının kullanıldığı savunuldu.İran basını ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi.Mehr Haber Ajansı'nın haberinde, 'Deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi' ifadelerine yer verildi.CENTCOM tarafından yapılan açıklamada operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.ABD Deniz Piyadeleri, hava kuvvetleri ve donanmasına ait unsurların bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi.Söz konusu saldırıların İran'ın 'haksız ve devam eden saldırganlığına' yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada ABD güçlerinin 'tetikte, öldürücü ve hazır' durumda olduğu vurgulandı.ABD'nin saldırılarının ardından başkent Tahran ve Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu.İran devlet televizyonunun haberinde Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.Hürmüz Boğazı çevresindeki liman kenti Bender Abbas'ta da patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.Bender Abbas'taki patlama seslerinin havalimanından geldiği bildirildi.İran devlet televizyonunun bir başka haberinde, 'Amerikalı teröristlerin saldırısında Minab kentinin Korgan beldesinde 2 kişi şarapneller nedeniyle yaralandı' ifadesi kullanılırken Minab Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilen yaralıların durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlama seslerinin geldiği, Kazvin kentinde de yeni patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesinin dışında bir bölgede patlama seslerinin duyulduğunu patlama seslerinin kaynağının Veramin ilçesine uzak bir noktaya düzenlenen düşman saldırısı olduğunu yazdı.