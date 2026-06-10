ABD'den İran'a Misilleme! Orta Doğu'da Tansiyonu Yükselten Gelişme

Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken düşen Amerikan ordusuna ait helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirten ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir' demişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.CENTCOM açıklamasında, 'CENTCOM, ABD ordusuna ait helikopterin düşürülmesine yanıt olarak Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir' ifadeleri kullanıldı.Yapılan sonraki açıklamada ise meşru müdafaa amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi.Söz konusu misilleme saldırılarında CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla 'Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin' vurulduğu belirtilen açıklamada, 'Bu operasyon, ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğindeydi' denildi.ABD kuvvetlerinin İran'ın 'haksız saldırganlığına karşı' savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.Trump, CENTCOM'un İran'a yönelik 'karşı saldırılar' düzenlemeye başladıklarını açıklamasının ardından ABC News kanalına konuştu.'Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz' değerlendirmesini yapan Trump, söz konusu saldırıları ABD helikopterinin düşürülmesine 'yanıt' olarak gördüğünü vurgulayarak, 'Bence bu yanıt çok sert, çok güçlü olmalıydı, işte bu öyle bir karşılık' yorumunu yaptı.İran devlet televizyonu, ABD'nin füzelerle İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm ve Cask adalarını hedef aldığını kaydetti.Sirik kentinde su depolarının hedef alındığı, bölgede su kesintileri yaşandığı belirtildi.Ayrıca Keşm Adası'nda bulunan hiçbir ticari limanın saldırıların hedefi olmadığı vurgulandı.Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, 'İran, daha önce de uyarıda bulunduğu gibi helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir' ifadelerine yer verildi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.Erakçi, açıklamasında şunları kaydetti:“Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD, bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak.”ABD'nin 'güvende olmak istiyorsa' bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, 'Fars Körfezi'nin tarihi izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir' ifadelerini kullandı.İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan ABD'nin saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, 'Terörist ABD ordusunun helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı ABD üsleri güçlü saldırılarla hedef alınmıştır' ifadeleri kullanıldı.Ayrıca açıklamada ABD'nin saldırganlığını tekrarlaması halinde bölgedeki 'belirlenmiş hedeflere karşı daha şiddetli ve kapsamlı' saldırılar gerçekleştirileceği belirtildi.Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama paylaştı.ABD'nin 'sahte bahanelerle' Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada saldırılarda Sirik'te su depolarının vurulduğu ve bir iletişim kulesinin hasar gördüğü belirtildi.Saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığı ifade edildi.ABD güçleri ile çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı.Ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA'nın vurularak imha edildiğini duyurdu.