CHP'de Parti İçi Hesaplaşma Derinleşiyor! CHP'de İhraç Listesi Hazır

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan ile yeniden genel başkan oldu.Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ile Özgür Özel ve ekibi de görevden alındı.Ancak CHP'de koltuk kavgası bitmek bilmiyor.Dün TBMM önünde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i destekleyenler arasında kavga çıktı.Grup toplantısında kimin konuşacağı kördüğüme dönerken Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyenleri CHP Genel Merkezi'ne davet etti.Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada oldukça net mesajlar verdi ve partiyi kirlilikten arındıracağını söyledi.Pavyonda kurultay pazarlığı yapanları partiden kovmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı konuşmada şöyle dedi;'Şuna inanmanızı istiyorum, her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Sizleri utandırmayacağım asla. Hakkı ve hukuku her ortamda savunacağım.Türkiye'nin ve bölgenin sorunlarına akılcı çözüm üreten tek parti CHP'dir. CHP kurultayları düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaydır, bir şenlik kurultaydır.'Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra da partiden ihraç edilmesi beklenen 10 isim, kamuoyunda konuşulmaya başlandı.CHP MYK'da 10 isim ihraç edilecek;“Veli AğbabaAli Mahir BaşarırUmut AkdoğanBurhanettin BulutGökan ZeybekTaşkın ÖzerÖzgür KarabatAdnan BekerCemal EnginyurtÜmit Dikbayır”