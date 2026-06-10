Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki! “Siz Bu Kafayla Giderseniz Milletten Daha Çok Tokat Yersiniz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir." açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Türk siyasetine yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti'deki güzel görüntüler herkese örnek olmalı.(6 beldedeki ara seçimler) Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza attı. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu güven ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacağız.Ana muhalefet partisinin kimi aktörleri gündem oluşturma çabasındaydı. Düne kadar bağıranlar 3 gündür suskun. Siz bu kafayla giderseniz milletten daha çok tokat yersiniz. Kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersinizBiz ilk günden itibaren hep şunu dedik, CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in partisini affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşüren yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenler kendileridir. Tüm tarafların CHP'li olduğu ihtilafta yargı gerekli değerlendirmeyi yapmıştır.Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuran da kendilerinden başkası değildir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.Milletimizin bizden beklentisi bu yönde.Kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz,bunu yapıyoruzKurultaya ilişkin tartışmalarda, kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdirCHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek istemiyoruz.Türkiye'nin güçlü başarılı istikrar kadar vizyon ufuk ve hassasiyet sahibi muhalefete de ihtiyacı var. Er ve ya geç Türkiye'nin hak ettiği kalitede muhalefete ulaşacağına yürekten inanıyorum. Biz o gün gelene kadar kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.Ankara'daki NATO liderler zirvesine büyük önem atfediyoruz. ABD Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifak için kıymetli bir adımdır, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu. Ankara'daki zirvenin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık.İsrail aynı anda İran'a saldırmış yetmemiş Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır, İsrail Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3700'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerinin ve Akdeniz'i istikrarsız yapmak için sinsi bir çabanın içerisine girmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşımıştır, Suriye ve Lübnan bağımsız iki devlettir, ancak bu iki devlet aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten Şam'dan Beyrut'tan başlar...Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olurŞayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir.