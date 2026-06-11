MSB'den Flaş Açıklama! 'Tehlikeli Sonuçlar Doğurabilir'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Fransa-GKRY arasında imzalanan anlaşma, Yunan basınında yer alan Türk savaş uçaklarına ilişkin iddialar ve ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Doğu Akdeniz'de istikrarı bozabilecek girişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşmanın Kıbrıs'taki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.Fransa'nın Kıbrıs'ta garantör ülke statüsüne sahip olmadığı hatırlatan MSB, söz konusu anlaşmanın Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşitlik haklarını yok saydığı, ayrıca 1960 Kıbrıs Antlaşmaları ile uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtti. Bakanlık, “Hiçbir meşruiyete sahip olmayan bu ve benzeri adımlar, Ada'nın güneyi açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın başarı şansı bulunmadığı belirtilen açıklamada, 'Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır' denildi.MSB kaynakları, bazı Yunan medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Türk savaş uçaklarının, Yunanistan Savunma Bakanı ile Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Açıklamada, Yunanistan ve GKRY'nin zaman zaman KKTC hava sahasını ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu öne sürülerek, 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-GKRY rotasında uçuş gerçekleştiren altı hava trafiğinden dördünün KKTC hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Bunun üzerine KKTC'de alarm reaksiyon nöbeti tutan iki F-16 savaş uçağının tedbir amaçlı havalandırıldığı aktarılan açıklamada, Türk uçaklarının yalnızca KKTC hava sahasında görev yaptığı, GKRY hava sahasına giriş yapmadığı ve söz konusu hava araçlarına herhangi bir tacizde bulunmadığı vurgulandı.İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan MSB açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:'İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiç bir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz'