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Beyaz Gazete
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Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek

İsrail merkezli Srugim News "Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail planına ölümcül darbe vurdu" başlıklı haberini manşetine taşıdı. Habere göre, Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün üzerinden uzanacak yeni bir demiryolu koridoru oluşturma planında temel mutabakata vardı. Mekke ve Medine'yi Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen projenin hayata geçirilmesi halinde Hindistan-İsrail Ekonomik Koridoru'na olan ihtiyacı azaltabileceği ve bölgesel ticaret dengelerini değiştirebileceği değerlendirildi.

Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek
Ekleme: 10.06.2026 - 12:01 Güncelleme: 10.06.2026 - 12:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek
İsrail merkezli Srugim'e göre, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye ve Ürdün üzerinden iki ülkenin demiryolu ağlarını birbirine bağlayacak yeni bir ulaşım koridoru oluşturma planında temel anlaşmalara vardığı öne sürüldü.

Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek

Suudi kraliyet ailesine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, söz konusu girişimin Hindistan-İsrail Ekonomik Koridoru'na alternatif oluşturabileceği ve projenin yakın zamanda resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek

Körfez basınında yer alan haberlere göre, geçen ay Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün üzerinden demiryolu bağlantısı kurarak Arap-Türk-Avrupa koridoru oluşturma olasılığını değerlendireceklerini kamuoyuna açıklamıştı. İsrail merkezli Srugim'e göre, taraflar daha sonra yürütülen görüşmeler sonucunda temel mutabakata ulaştı.

Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek

'SURİYE VE ÜRDÜN'ÜN ÖN ONAYINA BAĞLI'

Srugim'e göre, Körfez'deki bazı haberlerde anlaşma metninin hazır olduğu ve sürecin yalnızca Suriye ile Ürdün'den alınacak ön onaylara bağlı olduğu ileri sürüldü. Haberde, Suriye'nin Türkiye'nin, Ürdün'ün ise büyük ölçüde Suudi Arabistan'ın etkisi altında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek

MEKKE VE MEDİNE'Yİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA BAĞLAYACAK HAT

İsrail merkezli Srugim'e göre, plan kapsamında Mekke ve Medine'deki kutsal merkezlere ulaşan Suudi demiryolu hattının Ürdün sınırına kadar uzatılması öngörülüyor. Buradan Ürdün demiryolu ağına bağlanacak hattın, Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaşması ve daha sonra Avrupa'ya uzanan yeni bir koridor oluşturması hedefleniyor.

Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek

'İSRAİL-HİNDİSTAN GÜZERGÂHINA OLAN İHTİYACI AZALTACAK'

Habere göre, söz konusu demiryolu hattının hayata geçirilmesi durumunda, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine veya taraflar arasındaki iş birliğine bağlı olan Hindistan-İsrail güzergâhına duyulan ihtiyacın önemli ölçüde azalabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’den İsrail’in Planına Ölümcül Darbe! Ankara’nın Stratejik Girişimi Tel Aviv’e Set Çekecek

Haberde, Türkiye-Suudi Arabistan ekseninde şekillenmesi öngörülen yeni koridorun, bölgesel ticaret ve ulaşım dengelerinde önemli değişikliklere yol açabileceği yorumuna yer verildi.