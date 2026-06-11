Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! 22 İsim Gözaltına Alındı

Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Enis Arıkan, şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alındıkları bildirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga...Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan, şarkıcı Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın bulunduğu öğrenildi.Sağlık kontrolünden geçirilecek olan ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda son olarak aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna'nın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmış, ünlü isimler sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği vererek serbest bırakılmıştı.