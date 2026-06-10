Halil Ayve Daltonlar Detayı! İddianamede 'İntikam' Vurgusu
İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi silahlı saldırıya uğradı. Kan donduran pusuyla ilgili iddianame hazırlandı. Saldırda yer alan isimler tek tek tespit edilirken Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…
İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, olayın geçmişte yaşanan örgütsel hesaplaşmalarla bağlantılı olduğu vurgulandı.
İNTİKAM PLANI HAZIRLANDI
Ay Grubu Suç Örgütü lideri Halil Ay 2023 yılında Fransa'da bir çiftlik evinde öldürülmeden önce Ocak 2023'te İstanbul Haliç Köprüsü'nde saldırıya uğramıştı.
İddiaya göre saldırıyı üstlenen Daltonlar Suç Örgütü'ne İbrahim Gümüştekin yardımcı olmuştu. Ay Grubu'nun sorumlu tuttuğu Gümüştekin'den intikam alma amacıyla hareket edildiği, bu süreçleri gerekçe göstererek Gümüştekin'e yönelik eylem planlandığı ve saldırının gerçekleştirildiği vurgulandı.
SALDIRIDAN SONRA AY'I ARADILAR
Saldırganların olay sonrası örgüt lideri Abdurrahman Ay ile telefon görüşmeleri yaptıkları dosyaya girdi.
Örgüt lider Ay ile eylemi gerçekleştiren sanıkların da aralarında yer aldığı 10 kişi hakkında, 'kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahlı örgüt üyeliği' suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.
İŞTE PUSUDA ROL ALAN İSİMLER
İddianamede, saldırıdan önce keşif ve takip yapıldığı, saldırının planlı bir örgüt faaliyeti olduğu belirtilerek sanıkların rolleri şöyle sıralandı:
Emrullah Üstün ve Efe Kadir: Saldırıyı gerçekleştiren ve ardından beyaz bir araçla Avrupa Yakası'na kaçan tetikçiler.
İsmail Enes Yılmaz: Saldırı aracını temin eden ve tetikçileri olay yerine götüren isim.
Özkan Özen: Gümüştekin'in hareketlerini otel çevresinde takip eden keşifçi.
Kader Bayna ve Şeyhmus Durgun: Firari şüphelilerin gizlenmesini sağlayanlar.
Yapılan aramalarda el bombası, Kalaşnikoflar, tabancalar, takip cihazı, maske ve eldivenler ele geçirilirken, örgütün yeni eylemler için hazırda beklediği aktarıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.