Halil Ayve Daltonlar Detayı! İddianamede 'İntikam' Vurgusu

İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, olayın geçmişte yaşanan örgütsel hesaplaşmalarla bağlantılı olduğu vurgulandı.Ay Grubu Suç Örgütü lideri Halil Ay 2023 yılında Fransa'da bir çiftlik evinde öldürülmeden önce Ocak 2023'te İstanbul Haliç Köprüsü'nde saldırıya uğramıştı.İddiaya göre saldırıyı üstlenen Daltonlar Suç Örgütü'ne İbrahim Gümüştekin yardımcı olmuştu. Ay Grubu'nun sorumlu tuttuğu Gümüştekin'den intikam alma amacıyla hareket edildiği, bu süreçleri gerekçe göstererek Gümüştekin'e yönelik eylem planlandığı ve saldırının gerçekleştirildiği vurgulandı.Saldırganların olay sonrası örgüt lideri Abdurrahman Ay ile telefon görüşmeleri yaptıkları dosyaya girdi.Örgüt lider Ay ile eylemi gerçekleştiren sanıkların da aralarında yer aldığı 10 kişi hakkında, 'kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahlı örgüt üyeliği' suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede, saldırıdan önce keşif ve takip yapıldığı, saldırının planlı bir örgüt faaliyeti olduğu belirtilerek sanıkların rolleri şöyle sıralandı:Saldırıyı gerçekleştiren ve ardından beyaz bir araçla Avrupa Yakası'na kaçan tetikçiler.Saldırı aracını temin eden ve tetikçileri olay yerine götüren isim.Gümüştekin'in hareketlerini otel çevresinde takip eden keşifçi.Firari şüphelilerin gizlenmesini sağlayanlar.Yapılan aramalarda el bombası, Kalaşnikoflar, tabancalar, takip cihazı, maske ve eldivenler ele geçirilirken, örgütün yeni eylemler için hazırda beklediği aktarıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.