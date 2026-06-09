Genç Parti Lideri Şahindur’dan Özgür Özel Sorusuna Net Yanıt: 'Benim Partimden Yürüyemez'

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, gazeteci Türker Akıncı’nın "Özgür Özel size gelip Genç Parti üzerinden yürümeyi teklif etse ne dersiniz?" sorusuna sert ve net bir yanıt verdi. Şahindur, ekibine sadık olduğunu belirterek, "Benim partimden yürüyemez. 'Hadi bunlar geldi' diye havalara uçacak değilim" dedi.

Gazeteci Türker Akıncı'nın programına konuk olan Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, siyaset gündemine bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Akıncı'nın, Özgür Özel'in Genç Parti'nin güçlü teşkilatlanma yapısını kastederek bir iş birliği ya da ortaklık teklif etmesi durumunda ne yapacağına yönelik sorusu, Şahindur tarafından kesin bir dille reddedildi.Türker Akıncı'nın, 'Özgür Özel size gelse dese ki ‘Genç Parti bu kadar teşkilatlanmışken, bu partiden yürüyebilir miyiz?' dese, ne dersiniz?' sorusunu yanıtlayan Burçin Şahindur, partisinin kapılarını Özgür Özel'e kapattı.Şahindur, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:'Benim partimden mi? Yürüyemez... Neticede Genç Parti'ye, bu yola ekibimle çıktım. Ben ekibimin bu konuda sözünü almadan, ‘Hadi bunlar geldi' diye havalara uçacak değilim.'