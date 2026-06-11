Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz (Antalya ve Hatay hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Elazığ ve Şırnak hariç), Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Yağışların, Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.üzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 31°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BARTIN °C, 30°CParçalı ve az bulutluBOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 36°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 36°CParçalı ve az bulutlu