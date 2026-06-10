Gezi Maskeli FETÖ Kampı! 11 İlde Düzenlenen Operasyonun Detayları Ortaya Çıktı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonu, örgütün akıl almaz gizlilik yöntemlerini ortaya çıkardı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler, örgütün finansal yardımları ulaştırmak için İzmir'deki AVM'yi bir üs olarak kullandığını belgeledi.Örgüt mensuplarının, fiziki teması sıfıra indirmek amacıyla kadın mescidi girişinde bulunan kilitli ve şifreli emanet dolaplarını kullandıkları saptandı.Şüphelilerin kendi aralarındaki görüşmelerde dolaplara para bırakıp almayı 'kira almak' şeklinde şifreledikleri belirlendi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, örgüt üyelerinin bu dolaplara beyaz ve siyah poşetler içerisinde yüksek miktarda nakit bıraktığı görüldü.Yapılan kontrollerde dolaplarda bir seferde 100 bin TL, başka bir seferde ise 120 bin TL nakit para tespit edildi. Ayrıca bu dolaplar üzerinden altın paketleri ve alışveriş kartlarının da transfer edildiği teknik araçlarla kanıtlandı.Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri, örgütün yurtdışı faaliyetleri oldu. FETÖ'nün 2023-2026 yılları arasında Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk gibi vizesiz Balkan ülkelerine 'gezi' adı altında gizli eğitim kampları düzenlediği ortaya çıkarıldı.Toplam 17 şüphelinin katıldığı bu kamplara, örgüt üyelerinin havayolu şirketleri üzerinden aynı uçuşlarla grup halinde giderek örgütsel eğitim aldıkları kayıt altına alındı.İzmir merkezli Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde başlatılan operasyonda dev bir darbe indirildi.Kadın yapılanmasından 61, erkek yapılanmasından ise 15 kişi olmak üzere toplam 76 dosya şüphelisi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 77'ye yükseldi.Aranan iki firariden biri de İstanbul'da yurtdışına kaçmaya çalışırken engellendi. Örgütün, güncel yapılanmayı diri tutmak amacıyla özellikle geçmişte FETÖ soruşturmalarından adli işlem görmüş şahısların çocuklarına odaklandığı saptandı.Bu çocuklarla 'hücre evleri'nde bire bir görüşmeler yapılarak örgüte yeni kazanımlar sağlanmaya çalışıldığı belirlendi.Emniyet birimleri, İzmir genelinde örgütsel faaliyetlerin sürdürüldüğü 17'si kadın, 5'i erkek yapılanmasına ait 22 adet güncel 'hücre evi' tespit etti. Hücre evlerinde kalan örgüt mensuplarının deşifre olmamak için uyguladığı yöntemler ise pes dedirtti.Örgüt üyelerinin hücre evlerine giriş ve çıkış yaparken baz istasyonu verisi vermemek adına cep telefonlarını saatlerce kapalı tuttukları teknik incelemelerle belgelendi.Sorumlu düzeydeki örgüt üyelerinin 'Elif', 'Leyla', 'Başak' ve 'Rüveyda' gibi kod isimler kullanarak gerçek kimliklerini gizledikleri anlaşıldı.