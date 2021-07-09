Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! O teröristler etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile saldırı hazırlığı yapan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin açıklaması şu şekilde;



'Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'









