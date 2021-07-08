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Yolda yürüyen adamı öyle bir sebeple bıçakladı ki...

Yolda yürüyen adamı öyle bir sebeple bıçakladı ki...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akıl almaz bir olay gerçekleşti. Bir seyyar satıcı ağzında maske olmadan hapşıran adamı kalçasından bıçakladı.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:04
Yolda yürüyen adamı öyle bir sebeple bıçakladı ki...

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Mehmet D. isimli şahıs, sayyar satıcı R.K'nın yanından geçerken maskesiz bir şekilde hapşırdı. Mehmet D.'nin maskesiz hapşırmasına öfkelenen seyyar satıcı yaşı adamı kalçasından bıçakladı.

Öfkelenen seyyar satıcı, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, 'Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın' diyerek tepki gösterdi.


BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Maskesiz HapşırmakÇerkezköy'de Bıçaklı SaldırıÇerkezköy Devlet Hastanesi

 
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