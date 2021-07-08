Yolda yürüyen adamı öyle bir sebeple bıçakladı ki...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akıl almaz bir olay gerçekleşti. Bir seyyar satıcı ağzında maske olmadan hapşıran adamı kalçasından bıçakladı.
Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Mehmet D. isimli şahıs, sayyar satıcı R.K'nın yanından geçerken maskesiz bir şekilde hapşırdı. Mehmet D.'nin maskesiz hapşırmasına öfkelenen seyyar satıcı yaşı adamı kalçasından bıçakladı.
Öfkelenen seyyar satıcı, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, 'Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın' diyerek tepki gösterdi.