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YÖK'ten flaş karar! Müsilajı araştırana burs

YÖK'ten flaş karar! Müsilajı araştırana burs

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde müsilaj problemi ile ilgili çözüm üretebilmesi için katkı sağlayan nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla burs verilecek.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:43
YÖK'ten flaş karar! Müsilajı araştırana burs

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilebilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için 'deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği', 'çevre ve atık' alanlarında doktora yapacaklara burs verilmesini kararlaştırdı.

YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK 100/2000 Doktora Projesi doğrultusunda ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili bakanlıklardan ve paydaş kurumlardan gelen öneriler de dikkate alınarak her dönem burs kapsamına alınan 100 öncelikli alan güncelleniyor.

YÖK, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretebilmesine katkı için adım attı. Bu konuda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine 'deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği' (müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı dahil) de eklendi.

Bunun yanında çevre sorunlarının ele alınması ve atık yönetimi gibi konularda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için 'sürdürülebilir çevre' (atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi ve araştırmaları dahil) alt alanları da yeni çağrı döneminde burs kapsamına alındı.

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTININ SONUÇ BİLDİRGESİNDE 100/2000 DOKTORA BURSLARINA İŞARET EDİLMİŞTİ


Müsilaj sorununun çözümü için 10 Haziran'da YÖK'te akademisyenlerle gerçekleştirilen bilimsel değerlendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen heyetle yapılan toplantı neticesinde bir sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

Sonuç bildirgesinde, sıralanan bir dizi çözüm önerileri arasında YÖK 100/2000 Doktora Burslarına da işaret edilerek, 'Programda denizcilik ve su çalışmaları alanlarının bursiyer sayıları artırılmalıdır. Bu alanlar, proje çağrılarında öncelikli kapsama alınmalıdır.' ifadeleri yer almıştı.

Bu kapsamda YÖK, çalışmalarına hız vererek YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamındaki 100 tematik alan içerisine hem müsilaj hem de çevre konularını ekledi.

ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FARKLI YENİ GÜNCEL ALANLAR DA EKLENDİ


Ülkede yaşanan sosyal sorunların incelenmesi ve dünyada insanın sosyal yaşamı üzerine yapılan çalışmaların artması adına 'kadın ve aile çalışmaları' ile 'göç ve göçmen çalışmaları' alt alanları da YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde yer aldı.

Ayrıca bölgesel çalışmaların önemi vurgulanarak alanda çalışmaların artırılması adına 'Afrika çalışmaları', ülkenin son dönemdeki uzay çalışmaları ve hedeflerine katkı sunulması amacıyla da 'uzay bilimleri ve uydu teknolojileri' alt alanları yeni çağrı döneminde burs kapsamında yer aldı.


TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ, YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ DE BURS KAPSAMINDA DESTEKLENDİ


YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin daha önceki çağrı dönemlerinde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 'Türkiye'nin otomobili' ve 'milli ve yerli savunma sanayi'ne yönelik alt alanların yanı sıra 'Doğu Akdeniz çalışmaları', 'afet ve acil durum yönetimi', 'deprem çalışmaları', 'deniz jeolojisi ve jeofiziği', 'sürdürülebilir su kaynakları' ve 'yeraltı enerji kaynakları yönetimi' gibi öncelikli alt alanlar yer almıştı.

Marmara DeniziYükseköğretim Kurulu (yök)Marmara Denizi'ndeki MüsilajMüsilaj

 
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