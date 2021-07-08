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Maltepe yerine Edirne'ye gönderildi! 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın cezaevi detayı

Maltepe yerine Edirne'ye gönderildi! 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın cezaevi detayı

Binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve yıllarca süren firarının ardından tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Maltepe Cezaevi’ne değil, oradaki Jandarma Tabur Komutanlığı’nca Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konulduğu öğrenildi. Edirne’nin seçilmesinde güvenlik ve dava durumlarının gözetilmesi de dikkat çekti.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 19:37
Maltepe yerine Edirne'ye gönderildi! 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın cezaevi detayı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda olması beklenirken yüksek güvenlik gerekçesiyle Edirne Cezaevi'ne konulduğu ortaya çıktı.

MALTEPE GÖREVLİLERİ EDİRNE'YE GÖTÜRDÜ

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanan Mehmet Aydın, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'na götürüldü.

Cezaevinin Maltepe olacağı düşünülürken Aydın buradan jandarma görevlileri eşliğinde yola çıkarılarak Edirne F Tipi Yüksel Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

İŞTE NEDENİ

Mehmet Aydın'ın Edirne'deki cezaevine götürülmesi noktasında güvenlik gerekçesiyle böyle bir kararın aldığı öğrenilirken, cezaevi seçiminde dava ve soruşturmaların yürütüldüğü İstanbul iline yakınlık durumu da göz önüne alındı.

 
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