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Iphone 13 çıkmadan Iphone 14'ün bilgileri gelmeye başladı...

Iphone 13 çıkmadan Iphone 14'ün bilgileri gelmeye başladı...

Iphone 13 hakkında sızıntılar devam ederken şimdi de Iphone 14 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Kullanıcılar da hemen Iphone 13 ve Iphone 14'ün özelliklerini araştırmaya başladı. Peki Iphone 13 ve 14'ün özellikleri neler?

Teknoloji / 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:12
Iphone 13 çıkmadan Iphone 14'ün bilgileri gelmeye başladı...

Iphone kullanıcıları yeni gelecek modeller için bekleme durumunda. Iphone 13 hakkında haberler sızarken bir de Iphone 14 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Iphone kullanıcıları da hemen Iphone 13 ve Iphone 14'ün özelliklerini merak eder oldular. Peki Iphone 13 ve Iphone 14'ün özellikleri neler? Iphone 13 ve Iphone 14 ne zaman çıkacak? 

IPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Geçtiğimiz aylar içinde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te 120 Hz'lik yenileme hızına sahip LTPO ekran olacağı iddia edilmişti. Daha sonra bu iddialar farklı kaynaklar tarafından da doğrulandı. iPhone 13 mini ve iPhone 13 modelinin ekranları ise büyük kardeşleri gibi olmayacak.

iPhone 13 ailesinin ekran üretiminde ise iki teknoloji devi görev alıyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max'in LTPO ekranlarını Samsung üretiyor ki, Koreli şirketin mayıs ayında ekran üretimine başladığı belirtiliyor. iPhone 13 mini ve iPhone 13'ün LTPS ekranları ise LG'ye emanet.

iPhone 13 serisini es geçip, iPhone 14'e bakacak olursak 2022 model iPhone'ların hepsinde 120 Hz ProMotion ekran teknolojisi olabilir. Elec sitesinin haberine göre LG, Apple'a 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar üretmek için üretim hattında değişiklik yapmayı planlıyor.


Eğer bu haber doğruysa, LG de LTPO ekran üretimi yapacak. Zaten Samsung bu ekranı üretebiliyor. Böylece her iki tedarikçi ProMotion teknolojisini dahil edip LTPO OLED ekran üretebilecek. Bu durum iPhone 14 serisinin tüm modellerinin 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.

Ayrıca iPhone 14 serisiyle ilgi başka bir detay daha var. Şu anda piyasada olan iPhone 12 ailesi, bir adet 5,4 inç, iki adet 6,1 inç ve bir adet 6,7 inç modelden oluşuyor. iPhone 13 serisinin de böyle olması bekleniyor. Fakat iPhone 14'te ise iki adet 6,1 inç ve iki adet 6,7 inç model olacak. En azından kaynaklar bunları söylüyor.

IPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?


Bunlar dışında Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 14 serisinin bazı modellerinde çentik olmayacak, bunun yerine Samsung'un üst düzey Galaxy akıllı telefonlarına benzeyen bir 'delikli ekran tasarımı' yer alacak. Kuo'nun söylediklerini açacak olursak, delikli ekran tasarımı iPhone 14 Pro ve Pro Max modelinde olabilir. Ancak sektöre yakın isimsiz bir kaynak, Kuo'nun aksine iPhone 14 Pro Max'in delikli ekran tasarımıyla geleceğini, diğer modellerde çentik olacağını ileri sürdü.

IPHONE 13 VE IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Iphone 13 ve 14'ün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil...

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