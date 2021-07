Bakan Yanık'tan kadına şiddet açıklaması!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yanık, Mısır’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 8'nci Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.



Teması "Üye Devletlerin Çabalarının Gözden Geçirilmesi Kadının Güçlendirilmesi ve Uygulanması Alanında Kadınların İlerlemesi İçin İİT Eylem Planı" olan konferansta genel kurula hitap eden Bakan Yanık, işgal atındaki Filistin topraklarının savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara tanık olduğunu, dünyanın bu suçlara karşı sessiz kalmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.



Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu mesajını veren Yanık, "Kadınların baskıdan kurtulduğu bağımsız ve egemen bir Filistin, ulaşmaya çalıştığımız hedeftir. Filistin'in, Yemen'in, Rohingya'nın, Somali'nin, Suriye'nin, Bosna-Hersek’in, Doğu Türkistan’ın ve insanların akıl almaz şekillerde zulme uğradığı ve adaletin tecelli etmesi gereken her yerin refahı için birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız." ifadesini kullandı.



Ramazanın son haftasında işgalci İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddet eylemlerini kınamak için İİT üyesi ülkelerdeki meslektaşlarına ve uluslararası kuruluşlara birer mektup gönderdiğini bildiren Bakan Yanık, "Hem desteğimize ihtiyaç duyanlara hem de bu desteği engellemeye çalışanlara güçlü mesajlar vermeliyiz. İşgalci güç olan İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı, tüm kurum ve ülkeler, tarihi, ahlaki ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



"KONSEYİN ÇALIŞMALARINI EN BAŞINDAN BERİ DESTEKLEDİK"



Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle kuruluşuna öncülük ettiği İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi'nin çalışmalarını başından beri desteklediklerini belirtti.



Oturumda, Türkiye olarak 2007'den bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin üç ulusal eylem planının hayata geçirildiğini duyuran Yanık, şunları kaydetti:



"Şiddete birlikte dur diyelim, ilkesiyle önümüzdeki 5 yılı kapsayan dördüncü eylem planını 1 Temmuz 2021'den itibaren uygulamaya koyduk. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kadına yönelik şiddetin her biçimiyle mücadeleyi, önleme ve erken müdahaleyi hizmetlerimizin sunumunda temel yaklaşım haline getirmeyi ve şiddet mağduru kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şiddetle mücadele kapsamında rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların katkılarıyla belirlediğimiz yeni yol haritamız şiddetsiz bir toplum inşasında bizlere güç katacak."



Bakan Yanık, 2006 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin iki kez ev sahipliği yaptığı konferansa katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'nin 2006'da gerçekleştirilen 1'nci Bakanlar Konferansı'ndan bu yana, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum" mottosuyla özellikle kadınların insan haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla kanun ve yönetmeliklerde önemli değişikliklere gittiğini ifade etti.



Yanık, İİT Eylem Planı’nın öncelikli hedeflerini göz önünde bulundurarak, 2018-2023 yılları için Kadının Güçlenmesine İlişkin Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlandığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.



Eylem Planı kapsamında eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya olmak üzere beş politika ayağında hedefler belirlendiğinin altını çizen Yanık, "Kadınların ve kız çocuklarının eğitim düzeylerinin yükseltilmesi başından beri en büyük önceliğimiz. Ayrıca kadınların işgücüne katılımı, kadın istihdamı, kadın girişimciliği ve kadının iş-yaşam uyumunun desteklenmesi de temel politika hedeflerimiz arasında." ifadesini kullandı.



"ŞİDDET EN BÜYÜK ENGEL"



Şiddetin, kadın emeğinin ve kadının toplumsal hayata katılımının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:



"Yasal düzenlemelerin, kamusal alanlarda kadın hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasının ve aile-iş-yaşam dengesinin sağlanması için oluşturduğumuz aile dostu yaklaşımlar kadınların iş gücüne katılımında önemli bir yere sahip. Geliştirdiğimiz stratejik eylem planları ile ortak hedefler belirleyerek şiddeti sona erdirme mücadelemizi sürdürmenin ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz."



Türkiye'nin mültecilere sadece ülke kapılarını değil, kalbini de açtığını aktaran Yanık, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Aralık 2020 raporuna göre Türkiye'nin, 3,6 milyon kişi ile en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu bildirdi.



Türkiye'deki mültecilerin çoğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu belirten Yanık, "Bunu göz önünde bulundurarak eğitimden sağlığa, barınmadan tüm ihtiyaçlara kadar çok yönlü hizmetler sunarak kendi kaynaklarımızla, ülkemize sığınan insanlara onurlu yaşam koşulları sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Yanık, uluslararası toplumun, kadınların karşılaştığı zorluklar için daha fazla sorumluluk üstleneceğine ve sürdürülebilir kalkınmaya daha fazla katkıda bulunacağına inandığını belirterek, Türkiye'nin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya ve her türlü işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.