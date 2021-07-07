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Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 başvurular başladı mı? Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 başvurular başladı mı? Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarını duyurdu. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 şartları neler? Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvurular başladı mı? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 detayları…

Ekonomi / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:19
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 başvurular başladı mı? Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacağını Resmi Gazete üzerinden duyurdu. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu yapmak isteyenler için ilan açıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilan sonrası başvuru yapmak isteyenler “Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru şartları neler?” sorularının yanıtını araştırıyor. 75 sözleşmeli personelin alınacağı Ticaret Bakanlığı personel alımına nasıl başvuru yapılır? Sizler için Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 ilanına dair tüm detayları yazdık.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru şartları Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte Ticaret Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru şartları:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olmak
-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
- En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve mezuniyet belgesine sahip olmak
-ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve üzeri puan almak



TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?


Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 7 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Dijital olarak yapılacak başvurular için son tarih ise 16 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Ticaret Bakanlığı personel alımı için başvuru yapmak isteyenler Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Posta, Mail ya da başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımayan kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sözlü sınava KPSS başarı puanı en yüksek olan, kadronun dört katı kadar aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana birden fazla kişinin sahip olması durumunda, adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan kişilerin ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden on gün önce açıklanacaktır. Ticaret Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanacak olan isimler süreçle ilgili bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilir.

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları Ticaret Bakanlığı sitesinin duyurular bölümünden yayınlanacak. Ayrıca adaylar sınavlara ilişkin tüm bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden bulabilir. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil.

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