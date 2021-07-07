Son Dakika Hakim Savcı Alımı Açıklaması! Hakim Savcı Alımı Ne Zaman Yapılacak? Hakim Savcı Alımında Kaç Kişi Alınacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son dakika açıklaması yaptı! Abdülhamit Gül’ün verdiği müjde ise pek çok hakim savcının gündemine oturdu. Açıklamanın yapıldığı ilk andan itibaren sosyal medyada hakim savcı alımı konuşulmaya başladı! Pek, hakim savcı alımı ne zaman olacak? Hakim savcı alımında kaç kişi alınacak?





Hakim Savcı Alımı Ne Zaman Yapılacak?



Hakim Savcı Alımı Kaç Kişi Olacak? Hakim Savcı Alımı Kontenjanı



Abdülhamit Gül’ün son dakika açıklamaları doğrultusunda 2021 yılı sonuna kadar hakim savcı alımı yapılacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yıl sonuna kadaryapılacak sözlerini kullandı. Peki,Abdülhamit Gül’ün açıklamaları pek çok hakim ve savcının mutluluğuna sebep oldu! Hakim ve savcıları heyecanlandıran haberin ardından sosyal medyanın gündeminesorusu oturdu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamaları doğrultusunda hakim savcı kontenjanı 1000 kişi olacak ifadesi kullanıldı. 2021 yılı sonuna kadar 1000gerçekleştirilecek.ve daha fazlası ilerleyen günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarının ardından resmiyet kazanacak.