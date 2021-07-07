Son Dakika Hakim Savcı Alımı Açıklaması! Hakim Savcı Alımı Ne Zaman Yapılacak? Hakim Savcı Alımında Kaç Kişi Alınacak?

Son dakika! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı! Abdülhamit Gül’ün son dakika açıklamasıyla birlikte yıl sonuna kadar hakim savcı alımı yapılacağı resmiyet kazandı! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamasına göre hakim savcı alımı ne zaman yapılacak? Ne kadar hakim savcı alınacak?
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son dakika açıklaması yaptı! Abdülhamit Gül’ün verdiği müjde ise pek çok hakim savcının gündemine oturdu. Açıklamanın yapıldığı ilk andan itibaren sosyal medyada hakim savcı alımı konuşulmaya başladı! Pek, hakim savcı alımı ne zaman olacak? Hakim savcı alımında kaç kişi alınacak?