Mardin'de kalleş saldırı! 1 askerimiz şehit

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü Piyade Astsubay Cihan Çiftçibaşı, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.



Kazada yaralanan Çiftçibaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesinin yapılacak törenin ardından memleketi Nevşehir'e uğurlanacağı belirtildi.