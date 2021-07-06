Şanlıurfalı hentbolcu Merve gönülleri fethetti! 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynuyor.



Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, ''Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye' dedi.



''6'NCI SINIFTA HIRSLANDIM VE ÇABALAYARAK BU YERE KADAR GELDİ''

“SEN KIZSIN ŞORT GİYEMEZSİN, ERKEKLERİN YANINDA OYNAYAMAZSIN DİYEREK BENİ DIŞLADILAR”

'MAÇLARA GİDERKEN KİTAP OKUYORUM”