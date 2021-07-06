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Pentagon, Trump döneminde Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etti!

Pentagon, Trump döneminde Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etti!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amazon'un, haksız bir şekilde Microsoft'a verildiği iddiasıyla mahkemeye taşıdığı 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal etti.

Teknoloji / 6 Temmuz 2021 Salı 20:41
Pentagon, Trump döneminde Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etti!

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), yapılan açıklamada, "Bugün, Savunma Bakanlığı, Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi Bulut ihalesini iptal etti ve sözleşme fesih prosedürlerini başlattı. Bakanlık, değişen gereksinimler, artan bulut iletişimi ve sektördeki ilerlemeler nedeniyle JEDI Bulut projesinin artık ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığının, Müşterek Muharip Bulut Kabiliyeti adında yeni bir bulut projesi için çok paydaşlı ve süresiz yeni bir ihale başlatacağı ifade edilen açıklamada, Pentagon'un, Microsoft ve Amazon Web Services (AWS) gibi sınırlı sayıda kaynaktan teklif almayı amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, ABD merkezli başka herhangi bir hiper ölçekli bulut hizmeti sağlayıcısının Savunma Bakanlığının gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağını belirlemek için derhal sektörle ilişki kuracak ve pazar araştırmasına devam edecektir. Başka bir sağlayıcının, bakanlığın gereksinimlerini karşılayabileceği değerlendirilirse, oradan da bir teklif alacaktır."

Projenin iptalinin ABD hükümetinin menfaatleri gereği kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, Microsoft'un iş ve yerleşim giderleri için ABD yönetimi ile şirket arasında bir müzakere yapılacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Pentagon'un bilgi altyapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesini, 26 Ekim 2019'da Microsoft kazanmıştı.

Amazon ise JEDI bulut ihalesinin taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Amazon ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump ile şirketin kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlıktan dolayı ihalenin Amazon'a verilmediğini iddia etmişti.
Amazon'un bu açıklamayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtilmişti.

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacaktı.

 
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