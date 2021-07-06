Kavurma kaç kalori? Diyette kavurma yenir mi?

“Kavurma kaç kalori?” sorusu her Kurban Bayramı'nda gündem olan bir sorudur. Özellikle kilo vermek isteyenler kavurma tüketmek konusunda şüpheye düşüyor. Kurban Bayramı'nda ya da normal zamanlarda kavurma tüketenlerin kalori miktarına dikkat etmesi gerekir. Bol miktarda protein içeren kavurma birçok vitamin ve minerali de içinde barındırır. Ancak kalp ve damar hastalığı olanlar ya da diyet uygulayanlar porsiyon kontrolü yaparak tüketmelidir. Kavurma diyette tüketilir mi ya da kavurma kilo aldırır mı soruları çok fazla araştırdığı için sizler için cevabını yazdık.





KAVURMA KAÇ KALORİ?



KAVURMA KİLO ALDIRIR MI?



DİYETTE KAVURMA TÜKETİLİR Mİ? DİYETTE NE KADAR KAVURMA TÜKETİLMELİ?



1 PORSİYON KAVURMA NASIL ERİTİLİR?



Kavurmanın kalori miktarı içerisindeki yağ oranına göre artış gösterir. Ancak ortalama 1 porsiyon yani 100 gram kavurma 350 kalori olarak hesaplanır. 1 yemek kaşığı kavurma ise 105 kaloridir.Karbonhidrat ve yağ bakımından zengin olan kavurma, çok fazla tüketilirse kilo alımına sebep olabilir. Bu nedenle kavurma küçük porsiyonlarda ve az yağlı tüketilmelidir. Küçük porsiyon kavurma tüketildiğinde günlük karbonhidrat ihtiyacı karşılanır ve kilo alımına sebep olmaz.Diyet yaparken kavurma tüketmek için kavurmanın az yağlı ve küçük porsiyonda olması gerekir. Kavurma içindeki yağ miktarı ve pişirilme şekli kalorisini arttırır. Bu nedenle kavurma ızgarada pişirilirse ve 3-4 gün arayla 1 porsiyon şeklinde tüketilirse kilo alımına neden olmaz.Kavurmayı fazla kaçırdığınız günlerde spor yaparak kalori dengesi sağlayabilirsiniz. 1 porsiyon kavurmayı 60 dakika tempolu yürüyüş, 30 dakika koşu ve 30 dakika ip atlayarak eritebilirsiniz.