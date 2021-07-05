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Galata Kulesi giriş ücreti 2021! Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Galata Kulesi giriş ücreti 2021! Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar?

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Genel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
Galata Kulesi giriş ücreti 2021! Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Galata Kulesi giriş ücretleri 2021 ve müze giriş ücretleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre yenilendi. Galata Kulesi giriş ücretleri yüzde 233 zamlandı. Yasakların kalmasıyla en çok merak edilen konulardan biri de Galata Kulesi 2021 giriş ücretleri oldu. Özellikle müze ve tarihi yerleri gezmeyi seveneler Galata Kulesi giriş ücretlerini araştırmaya başladı. Bunun üzerine Kültür Bakanlığı 2021 Galata Kulesi ve müze giriş ücretlerini yayınladı. Peki Galata Kulesi giriş ücretleri 2021 ne kadar? Sizler için Galata Kulesi giriş ücretlerini yazdık.



GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021


Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmıştı. Galata Kulesi 2021 giriş ücreti 30 liradan 100 liraya yükseltildi. Galata Kulesi giriş ücretlerine geçtiğimiz yıla oranla yüzde 233 zam geldi.



GALATA KULESİ ÖĞRENCİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?


Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerin yıllık ziyaret ücretlerini açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre müze ve tarihi yerler için 18 yaş altı ve 65 üstü kişiler ücret ödemeyecek. Diğer vatandaşlar ise yıllık ziyaret bedeli için 60 TL ödeyecek.

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