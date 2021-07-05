Başkan Erdoğan 'tarihimizde ilk defa olacak' diyerek açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği Millete Sesleniş konuşmasında salgına rağmen ihracatta gerçekleştirdikleri başarıları anlattı.



Başkan Erdoğan'ın konuşması şöyle:



Her alanda aynı tutarlı ve kararlı yaklaşımı sergiliyoruz. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde dünya küçülürken, AB ülkeleri küçülürken, biz 2020 yılını büyüme ile kapattık. Sanayide de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Hamdolsun 2021'e de oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik bir büyüme performansı yaşadık. Özellikle de burada makine, teçhizat yatırımlarının artıyor olması önemlidir.



"TARİHİMİZDE İLK DEFA İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"



Sahip olduğumuz bütüncül yaklaşım sayesinde dünya, AB ülkeleri küçülürken biz 2020'yi büyümeyle kapattık. Sanayi üretiminde de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Açıklanan son verilerde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gözüküyor. 2020'de de oldukça iyi başlattık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme performansı yakaladık. Büyümede dış talep ile iç talep arasında arzuladığımız dengeleme de başlamıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü gösteriler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde yirmi civarında büyümeye işaret ediyor. Bunun tamamını ise orta vadeli program hedefimiz olan yüzde 5,8'in üzerinde bir büyümeyle kapatacağımız görülüyor. Bu gidişle ihracatta yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız. Cari açığın da gerilemesini bekliyoruz. Böylelikle dış finansman cephesinde elimiz rahatlamış olacak.



EMEKLİ MAAŞLARINA BAYRAM ÖNCESİ ZAM



Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz. Emekli maaşlarına yüzde 8,45 artış yapmış bulunmaktayız. Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.



Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından birisi de kamu maliyesidir. Vergi politikasında dengeyi korumaya özen gösteriyoruz. Girişimcileri engelleyecek vergi yükünün ortaya çıkmasını istemiyoruz.



