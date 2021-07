Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman?

Ekranların yeni dizisi Aşkın Tarifi 5. Bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler “Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. Aşkın Tarifi son bölüm özeti ve yeni bölümde olacaklar, diziyi merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki Aşkın tarifi hangi gün yayınlanıyor? Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? Aşkın Tarifi 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sizler için Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacağını yazdık.





Sultan, Naz'ı Fırat'ın hayatından çıkarmak için plan yaptı. Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız etti. Taylan ise Naz'ın vicdanını etkilemek için çabaladı. Fırat'a olan hislerini de çözmeye çalışan Naz, hayatı için en doğru kararı vermeye çalışır.Nişan gecesinde yaşananlardan sonra Naz ve Fırat arasında dengeler değişti. Fırat ve Naz birbirlerine karşı duygularını içine atarken, Fırat Taylan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Fırat bu konuda durmak bilmez. Taylan'ı alt etmek için plan yapar. Taylan ise Fırat'ın açığını aramaya çalışır. Sultan, Fırat'ın kebapçının borcunu üstlenmesi nedeniyle, vicdan azabı çekmektedir. Fırat'a yardımcı olabilmek için kendince yeni yollara başvurur.Naz'ın bir arkadaşıyla restoranın mutfağında yapmayı planladığı dergi çekimi, beklenmedik bir şekilde büyür ve organizasyona dönüşür. Fırat ve Naz birlikte bir televizyon programına katılırlar ve Fırat bu fırsatı değerlendirerek Naz ile baş başa kalır. Ancak Taylan onun için büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Fırat'ın kaderi artık Taylan'ın iki dudağı arasındadır.Aşkın Tarifi dizisi kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat ve kendi restoranını açan Naz arasında geçer. Fırat Naz'ın sevgilisi Taylan'dan intikam almak için her yolu dener. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve Batı mutfağını harmanlayan Fırat Şef herkesi kendine hayran bırakır. Peki Fırat Aşkın tarifini bulabilecek mi yoksa her şeyini kaybederek uçuruma sürüklenecek mi?İstanbul'da çekilen Aşkın Tarifi dizisinin bazı sahneleri de Gaziantep'te çekilmiştir. Ek olarak dizinin bazı sahneleri de paylaşımlardan anlaşıldığı üzere Mısır Çarşısı'nda çekilmiştir. Dizinin ana mekanı olan restoran ise İstanbul'dadır.Aşkın Tarifi dizisi her pazartesi Kanal D ekranlarına yayınlanıyor.Fırat Karasu: Kadir DoğuluNaz Soyluer: Serra ArıtürkHazım Soyluer: Cem DavranTaylan Günebakan: Alper SaldıranSultan Yılmaz: Yasemin BaştanÜmmü Putgülİdil SivritepeAtakan Yılmaz,Elif Melda YılmazMehmet ŞekerDeniz GürkanGökhan NiğdeliSelim AkgülAsuman SazlıkOnur YakıcıBatuhan Bayır