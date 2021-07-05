Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman?

Ekranların yeni dizisi Aşkın Tarifi 5. Bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler “Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. Aşkın Tarifi son bölüm özeti ve yeni bölümde olacaklar, diziyi merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki Aşkın tarifi hangi gün yayınlanıyor? Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? Aşkın Tarifi 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sizler için Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacağını yazdık.
AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sultan, Naz'ı Fırat'ın hayatından çıkarmak için plan yaptı. Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız etti. Taylan ise Naz'ın vicdanını etkilemek için çabaladı. Fırat'a olan hislerini de çözmeye çalışan Naz, hayatı için en doğru kararı vermeye çalışır.
AŞKIN TARİFİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nişan gecesinde yaşananlardan sonra Naz ve Fırat arasında dengeler değişti. Fırat ve Naz birbirlerine karşı duygularını içine atarken, Fırat Taylan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Fırat bu konuda durmak bilmez. Taylan'ı alt etmek için plan yapar. Taylan ise Fırat'ın açığını aramaya çalışır. Sultan, Fırat'ın kebapçının borcunu üstlenmesi nedeniyle, vicdan azabı çekmektedir. Fırat'a yardımcı olabilmek için kendince yeni yollara başvurur.
Naz'ın bir arkadaşıyla restoranın mutfağında yapmayı planladığı dergi çekimi, beklenmedik bir şekilde büyür ve organizasyona dönüşür. Fırat ve Naz birlikte bir televizyon programına katılırlar ve Fırat bu fırsatı değerlendirerek Naz ile baş başa kalır. Ancak Taylan onun için büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Fırat'ın kaderi artık Taylan'ın iki dudağı arasındadır.
AŞKIN TARİFİ DİZİSİ KONUSU NE?
Aşkın Tarifi dizisi kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat ve kendi restoranını açan Naz arasında geçer. Fırat Naz'ın sevgilisi Taylan'dan intikam almak için her yolu dener. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve Batı mutfağını harmanlayan Fırat Şef herkesi kendine hayran bırakır. Peki Fırat Aşkın tarifini bulabilecek mi yoksa her şeyini kaybederek uçuruma sürüklenecek mi?
AŞKIN TARİFİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'da çekilen Aşkın Tarifi dizisinin bazı sahneleri de Gaziantep'te çekilmiştir. Ek olarak dizinin bazı sahneleri de paylaşımlardan anlaşıldığı üzere Mısır Çarşısı'nda çekilmiştir. Dizinin ana mekanı olan restoran ise İstanbul'dadır.
AŞKIN TARİFİ HANGİ GÜN VE HANGİ KANALDADIR?
Aşkın Tarifi dizisi her pazartesi Kanal D
ekranlarına yayınlanıyor.
AŞKIN TARİFİ DİZİSİ OYUNCULARI
Fırat Karasu: Kadir Doğulu
Naz Soyluer: Serra Arıtürk
Hazım Soyluer: Cem Davran
Taylan Günebakan: Alper Saldıran
Sultan Yılmaz: Yasemin Baştan
Ümmü Putgül
İdil Sivritepe
Atakan Yılmaz,
Elif Melda Yılmaz
Mehmet Şeker
Deniz Gürkan
Gökhan Niğdeli
Selim Akgül
Asuman Sazlık
Onur Yakıcı
Batuhan Bayır