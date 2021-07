Kılıçdaroğlu yalana abone oldu! İftira kampanyası alışkanlık yaptı

Özellikle sosyal medya ve muhalefet marifetiyle gündeme getirilmek istenen iftara kampanyalarına karşı belgelerle yanıt verilen raporda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde patlayan yalanları da sıralandı.



Gündem analizinde öne çıkan çarpıcı bilgilere özetle şu ifadelerle yer verildi:



AŞIDA BAŞARI:



Türkiye, Kovid-19 aşılamalarında toplam 50 milyon dozu geçti. Ayrıca Türkiye'de günlük ortalama bir milyon dozu aşkın aşı yapılmaktadır. 2. doz aşıyı da yaptırarak tüm aşılarını tamamlayan kişi sayısı 15 milyonu geçmiştir. Ülkemizde, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'i aşılanmış durumdadır.



MÜSİLAJLA MÜCADELE:



Marmara Denizi'ndeki müsilaj kirliliğine yönelik seferberlik kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde yürütülen çalışmalarda, 1 Temmuz itibariyle toplamda 9 bin 959 metreküp müsilaj, denizden toplanarak bertaraf edilmiş oldu. Mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uygulandı.



UYDUDA DEVRİM:



Türkiye'nin 7. uydusu Türksat 5A, 28 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı. Türksat 5A Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alıyor. Türksat 6A uydusu ile ise Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 10 ülke arasına girecek. Türksat 6A'nın gelecek yıl uzaya gönderilmesi planlanıyor.



SAKARYA'YA YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM:



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, 2 Temmuz'da Sakarya'da Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve HES, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere 2,6 milyar TL tutarında 157 eserin açılışı gerçekleşti. Kürek Kano Tesisi, Elmalı ve Kaynarca Topçu Göletlerinin de 4 aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımı, 740 konut, 35 dükkân ile 500 kişilik öğrenci yurdu açılışı gerçekleştirilerek hizmete girdi.



SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ NAKLİ:



Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olma özelliği taşıyan BOTAŞ Ertuğrul Gazi gemisine LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) nakli başladı. Gemi, doğalgaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek, ülkemizin doğalgaz karşılama kapasitesinin yüzde 10'undan fazlasını karşılayacak.



GÖKBEY, İHA/SİHA:



Türkiye'nin ilk yerli çok maksatlı helikopter projesi Gökbey'in 3. prototipinin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye Arnavutluk'a 8 milyon Euro değerinde İHA/SİHA ihraç edilecek. Böylece Polonya'dan sonra bir başka NATO ülkesi daha Türkiye'den İHA/SİHA ihraç etmiş olacak.



AKILLI MÜHİMMAT YÜKLÜ SİHA:



Karadeniz'de Ukrayna ve ABD'nin ortak katılımlarıyla 'Deniz Meltemi 2021' tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta Türkiye'nin Ukranya'ya ihraç ettiği Roketsan MAM-C Mini Akıllı Mühimmat yüklü Bayraktar TB2 SİHA'ları yer aldı.



THY'DEN KISKANDIRAN PERFORMANS:



THY'nin 4 Haziran'dan sonra geçen 21 günlük sürede, günlük uçuş sayısı yüzde 23.4 arttı. 25 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 37 bin 90, dış hatlarda ise 79 bin 90 yolcu kullandı. Toplam 116 bin 180 yolcunun kullandığı havalimanı, salgın dönemindeki en yoğun günlerini yaşadı.



HAYVANLAR MAL DEĞİL CAN OLUYOR:



Uzun süredir üzerinde çalışılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmî Gazete'de yayımlandı.



HAFTANIN YALANLARI:



KATARLI İFTİRASI:



Yükseköğretim Sınavı (YKS)'ye saatler kala muhalefet tarafından ortaya atılan 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız eğitim hakkı verildi' yalanı sürdürülmeye devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alıntıladığı kaynaklar özür dilemesine karşın motivasyonunu bozduğu gençlerden özür dilemedi.



OYUNCAK SİLAHLARI BİLE ALET ETTİLER:



TRT adına çekilen bir dizide kullanılan plastik oyuncak silahları gerçek silahlar olarak sunan ve KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığını savunan ODA TV, bir gün sonra yapmış olduğu haberde yalanı ve algı operasyonunu devam ettirerek 'Kız öğrenci yurdu silah deposu mu? Emniyet suskun...' başlıklı haberini sürdürdü.



CAMİ ÜZERİNDEN KAMPANYA:



Gümüşhane'de AK Partili belediyenin konut yapmak için camiyi ortadan kaldıracağı iddialarını Sözcü Gazetesi haberleştirdi, muhalefet temsilcileri de paylaştı. Gümüşhane Belediye Başkanı iddiaları yalanladı. Bahse konu camiinin yıkık olması sebebiyle yerine yenisinin inşa edileceği öğrenildi.



PROJENİN ÜZERİNE KONMA ÇABASI:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16.05.2021 tarihinde CHP'li belediyelere ait olduğunu iddia ettiği projeleri açıkladığı video da yalan siyasetine bir başka örnek olmuştur. Ancak açıklanan 56 projenin tamamının CHP'li belediyelere ait olmayıp 7 projenin AK Partili belediyelere ait veya AK Parti döneminde başlatılan, 5 projenin büyük ölçüde bakanlıklar ve devlet kurumları tarafından finanse edilen, CHP belediyelerinin yürüttüğü 34 projenin ise beşinin STK, Avrupa Birliği vb. destekli, beşinin ise sadece açıklanarak herhangi bir somut adım atılmayan projeler olduğu ortaya çıkmıştır.



ESNAF DEĞİL CHP YÖNETİCİSİ:



İyi Parti Genel Başkanı Meral 11 Akşener'in, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yaptığı ziyarette yaşadığı kurmaca diyalogda esnaf olarak tanıtılan kişinin CHP Gençlik Kolları üyesi çıkması, yalanın muhalefet tarafından bilinçli bir şekilde kullanıldığının göstergelerinden biri olmuştu.



KANAL İSTANBUL:



Kanal İstanbul Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açacağı öngörülen Kanal İstanbul projesi İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak ve stratejik konumunu güçlendirecek. Montrö'nün bugünkü ihtiyaçlara karşılık veremediği ve alternatif bir kanala ihtiyaç duyulduğu ülkemizin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı tarafından da ifade edildi. Yoğun trafiğin sebep olduğu kaza riski ve ekonomik kayıpların yanı sıra, ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı'nın alarm vermekte olduğu son dönemde büyüyen müsilaj sorunu ile gözlemlenmektedir. Türkiye'nin kalbi ve dünya ticaretinin vazgeçilmezi olan boğazın trafiğe kapatılması söz konusu olamayacağından İstanbul boğazına bir alternatif olan Kanal İstanbul aynı zamanda bir kurtarıcı niteliğindedir. 19 yıl boyunca imza atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir yolu, şehir hastaneleri ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bütün mega projelerde olduğu gibi bugün de Kanal İstanbul üzerinden yürütülen bu siyaset ile muhalefet 2023 seçimlerine giden süreçte kendisine eleştirel bir zemin üretmeye çalışmaktadır. Hükümet kanadından yapılan yalanlamalardan tatmin olmayan ve her fırsatta projeyi asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan CHP temsilcilerini Türkiye'nin önemli jeologlarından Celal Şengör gibi isimlerin ortaya koyduğu bilimsel argümanlar da dizginleyememiştir.



YİNE BİR KILIÇDAROĞLU KLASİĞİ:



Osmanlı Devleti'nden kalan borcun ödemesini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, hükümetlerin ve muktedirlerin değişmesiyle ülkenin borçlarının sorumluluğundan muaf olunabilmesi akla ve mantığa aykırı bir durumdur. Devlet adabına uymayan bu söylemleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirmesi ise ayrıca manidardır. Zira Yap-İşlet-Devret sistemi ülkemizde DYP-SHP-CHP ittifakı döneminde kanunlaştırılarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sırasında bir televizyon kanalında proje ve vaatlerini 'Yap-İşlet-Devret modeli, son derece basit. Belli garantiler vereceksiniz, uluslararası ihaleye çıkacaksınız, gelip bunu Türkiye'de yapacaklar' sözleriyle açıklaması da kendisinin bugünlerdeki söylemleriyle nasıl çeliştiğini göstermektedir.



TÜRKİYE KARŞITLIĞI TESCİLLENDİ:



Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından, ödeme yapılmaması gerektiğine ilişkin beş farklı dilde yaptığı paylaşımla, yabancı yatırımcıları demoralize etmek suretiyle doğrudan Türkiye'nin kalkınma hamlesini yıpratmaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce de Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını ve yatırımcı gelmemesi gerektiğini söyleyecek kadar sınırları aşan Kılıçdaroğlu, mevcut tavırlarıyla da aynı tutumunu sürdürmektedir. Son günlerde Millet İttifakı'nın diğer ortağı Meral Akşener de aynı söyleme sahip çıkmaya başlamış ve ülkemizin imajını zedeleyen 'ödemeyeceğiz' söylemini tekrarlamıştır.



İSTİSMAR DAVASINI DA İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE BAĞLADI:



Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 2019 yılında 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla çocukların babaannesi; eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikâyetçi oldu. 2 kardeşin istismarı çizimlerle anlattığı olayla ilgili soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklandı. İlk duruşmadan itibaren davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tahliye kararına 5 Ocak 2021'de itiraz etti. Elmalı Davası, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihinden hemen önce ve LGBTİ'nin sözde onur haftası sırasında muhalefet ve marjinal kesimler tarafından sosyal medyada ideolojik bir istismar aracı olarak kullanılmıştır.



TERÖR ÖRGÜTÜ-MİLLET İTTİFAKI EL ELE:



Terör Örgütü PKK'nın Millet İttifakı'na Yönelik Açıklamaları Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, bir video yayınlayarak muhalefetin gücünü HDP'den aldığını söyleyerek ayaklanma çağrısında bulundu. Karasu, CHP'den Saadet Partisi'ne kadar birçok siyasi partinin 'ayakta kalmasının' sebebi olarak 'HDP'nin direnişi'ni gösterdi Yakın tarihlerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ında Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak, 'Yeniden bir araya gelelim. Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.' ifadelerini kullanmıştı. Tek gâyesi iktidarı elde etmek olan birbirine zıt partilerin birlikteliği 'Millet İttifakı', anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları şu an için halının altına süpürüyor gibi görünmektedir.



Sosyal Medya Gündemi #Shutterstock CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter sayfasında yer alan 'Gençlik Burada' kampanyasının fotoğraflarının stok fotoğraf satışının yapıldığı Shutterstock'tan alındığı ortaya çıktı. Üniversite sınavına giren gençler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, YKS öncesi moral bozukluğuna ve karamsarlığa sebep olduğu için 1 liralık manevi tazminat davası açmıştır.



DIŞ POLİTİKA



AB Liderler Zirvesi ve Sonuçları Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri 24 Haziran'da Belçika'nın Başkenti Brüksel'de ikinci kez bir araya gelmiştir. Zirvede Covid-19 süreci, ekonomik toparlanma, göç, siber güvenlik, Libya, Belarus, Sahel, Etiyopya, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler de dâhil olmak üzere dış ilişkilere dair birçok konu başlığı görüşülmüştür.



EKONOMİDE RAHATLATAN GELİŞMELER:



Türkiye ekonomisi de pandemi sonrası döneme geçişte önemli bir ekonomik ivme yakalamış durumda. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son istatistiklere göre mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,7 oranında artarak 16 milyar 498 milyon dolara yükseldi. Bu değer, aynı zamanda tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı değeri oldu. Türkiye, kurumları ve altyapısıyla salgın sonrası döneme hazırlıklı olarak giriyor.