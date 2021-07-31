Otobüslerin yolda kaldığı İstanbul'da tramvay raydan çıktı

Seçim öncesi "Her şey çok güzel olacak" yalanını ortaya atan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı ve zamlarla gündemden düşmüyor.



Göreve gelmeden önce "İsrafa son verip İstanbul'da hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz" sloganları atan İmamoğlu, vatandaşa verdiği sözleri unutarak zam üstüne zam yapıyor. Sadece ulaşıma önce yüzde 35 zam yapan Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, geçtiğimiz günlerde yüzde 15'lik bir zam daha yaptı.



OTOBÜSLERİN YOLDA KALDIĞI KENTTE TRAMVAY DA RAYDAN ÇIKTI



Vatandaşların yolda kalan otobüsleri itmeye başladığı mega kentte Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.



Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İBB ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Yaralının olmadığı kazanın olduğu bölgedeki trafik akışı durduruldu. Ekiplerin, tramvayın ve devrilen elektrik direğini kaldırma çalışmaları sürüyor.



Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Beyazıt - Bağcılar ile Karaköy - Kabataş arasında yapıldığını duyurdu.

