Mete Gazoz Kimdir? Mete Gazoz Kaç Yaşında? Mete Gazoz Nereli, Evli mi ? Mete Gazoz Altın Madalyayı İşte Böyle Aldı

Tüm dünyanın heyecanla izlediği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda adını finale altın harflerle yazdırmayı başaran ilk Türk okçu Mete Gazoz pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Sosyal paylaşım platformlarında gündem konusu olan Mete Gazoz'un hayatına dair her şey merak ediliyor. Peki, Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz nereli, yaşı kaç?
Mete Gazoz Kimdir?
Milli okçumuz Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki başarılı okçu Mete Gazoz, İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde aktif olarak yer almaktadır. Annesi Meral Gazoz ve babası Metin Gazoz'un destekleri ile bugün 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda üstün başarı göstererek ülkemize altın madalya kazandıran Mete Gazoz, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisidir.
Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkeyi temsil eden Mete Gazoz, bu yıl ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarında milli gururumuz oldu. Genç yaşına rağmen kariyerinde zirve noktalara yaklaşan Mete Gazoz kaç yaşında?
Mete Gazoz Kaç Yaşında?
2020 Tokyo Olimpiyatları ile gündeme gelen ve pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaran Mete Gazoz, bugün gerçekleştirilen okçuluk final maçı ile bir kez daha ülkemizin gururu olmayı başardı. Okçulukta gösterdiği üstün başarı ile İstiklal Marşımızı Tokyo Olimpiyatlarında okutan Mete Gazoz pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Final maçını kazanması sonrasında yaşı merak edilen Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Pek çok kişinin büyük başarılara imza attığını söylediği Mete, 22 yaşındadır.
Mete Gazoz Başarıları Nelerdir
Dünya Şampiyonası
Gümüş- Yankton 2018
Bronz- Rosario 2017
Gümüş- Ankara 2016
Gümüş- Wuxi 2013
Dünya Kupası
Altın- Berlin 2019
Altın- Berlin 2019
Bronz- Antalya 2019
Bronz- Altanya 2019
Gümüş- Şanghay 2019
Gümüş- Şanghay 2019
Gümüş- Samsun 2018
Altın- Berlin 2018
Bronz- Altanya
Gümüş- Şanghay
Avrupa Şampiyonası
Bronz- Samsun 2019
Atın- Patras 2018
Altın-Patras 2018
Gümüş- Nottingham 2016
Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına okçuluktaki ilk atın madalyayı alarak ülkemizi gururlandırmayı başarmıştır.